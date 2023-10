Os resonadores acústicos a granel permiten a medición precisa da enerxía acústica

Investigadores da Universidade de Harvard e da Universidade de Purdue desenvolveron unha estratexia para controlar e ler as vacantes de silicio dentro de resonadores acústicos a granel feitos de carburo de silicio (SiC) 4H. Estes resonadores, que amplifican ou filtran as ondas acústicas, teñen varias aplicacións, incluíndo tecnoloxías de telecomunicacións RF e cuánticas. Non obstante, medir con precisión a enerxía acústica almacenada neles ao longo do tempo foi un reto. A estratexia dos investigadores consiste en sintonizar as frecuencias absorbidas ou amplificadas por defectos no resonador. Usaron un dispositivo chamado resonador acústico a granel de armónicos laterales (LOBAR), feito de 4H SiC, para demostrar o control acústico de spin das vacantes de silicio. Realizaron unha análise do espectro de frecuencia e utilizaron lectura óptica para visualizar o modo de resonancia do dispositivo. A medición non invasiva permite caracterizar con precisión as propiedades acústicas dos sistemas microelectromecánicos. Esta investigación abre novas posibilidades para fabricar dispositivos de procesamento de sinal fiables e de alto rendemento.

Os resonadores acústicos a granel son estruturas que amplifican ou filtran ondas acústicas e teñen aplicacións en tecnoloxías cuánticas e de telecomunicacións de RF.

Fonte: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)