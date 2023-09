Microscopía de expansión: avanzando na resolución dos microscopios ópticos

By

Os microscopios que usan lentes de vidro e luz foron unha pedra angular da investigación de laboratorio durante séculos. Aínda que existen dispositivos máis potentes como os microscopios electrónicos, o seu alto custo e os requisitos de mantemento fan que sexan pouco prácticos para a maioría dos laboratorios. Como resultado, os microscopios confocais, que usan luz e lentes para aumentar os obxectos, son a opción preferida para moitos investigadores. Non obstante, estes microscopios enfróntanse a limitacións á hora de resolver obxectos próximos á lonxitude de onda da luz utilizada, o que provoca a distorsión da imaxe a través da difracción.

Microorganismos como bacterias, fungos e virus entran neste rango de tamaño, o que supón un desafío para os microbiólogos e patólogos que buscan estudalos e diagnosticalos. Para superar estes obstáculos, nos últimos oito anos xurdiu a técnica da microscopía de expansión, que permitiu aos investigadores mellorar a resolución dos microscopios convencionais ampliando o tamaño dos microbios que se observan.

A microscopía de expansión utiliza un hidroxel de polielectrolito para expandir as mostras. Estes xeles son moi absorbentes e inchan cando se engade auga. As mostras, incluíndo biomoléculas específicas como proteínas, están ancoradas a esta matriz de xel. A medida que o xel se incha, as mostras se expanden ata catro veces, eliminando a distorsión causada pola difracción.

Non obstante, a microscopia de expansión atopa dificultades para garantir unha expansión uniforme das mostras. A presenza de paredes celulares en moitos microbios dificulta a expansión, xunto coa necesidade de pasos de ancoraxe específicos para cada biomolécula, o que fai que o proceso sexa laborioso e restritivo en canto aos tipos de mostras que se poden expandir.

En xuño de 2023, un equipo de investigadores de biotecnoloxía dirixido por Yongxin Zhao da Universidade Carnegie Mellon desenvolveu unha nova plataforma de microscopía de expansión chamada µMagnify. Esta plataforma utilizou un hidroxel que se une universalmente ás biomoléculas en toda a matriz de xel, o que resulta nunha expansión máis uniforme das mostras e estende o rango de organismos e tecidos que se poden observar. Non obstante, persistían dous desafíos: o problema da parede celular e a capacidade de etiquetar e identificar estruturas específicas.

Para abordar o problema da parede celular, os investigadores combinaron o tratamento térmico cun cóctel de encimas que dixesen a parede celular, logrando unha expansión exitosa dunha variedade de patóxenos e tecidos infectados, incluíndo biopelículas bacterianas e fúngicas robustas.

O outro reto consiste en marcar proteínas para identificar estruturas ou proteínas clave dentro das células que se observan. A etiquetaxe fluorescente emprégase habitualmente, pero tradicionalmente só permite un número limitado de cores debido á superposición de lonxitudes de onda. Non obstante, o equipo de Zhao desenvolveu un enfoque de aclarado e repetición, que permite varias roldas de etiquetaxe nunha única mostra. Isto combinado coa expansión da imaxe mellorada permite a visualización de múltiples interaccións e estruturas de proteínas en 3D.

O sistema µMagnify ofrece unha solución sinxela e rendible para mellorar a potencia e a versatilidade dos microscopios confocais existentes. Cun custo estimado de 10 dólares estadounidenses por mostra, os laboratorios de todo o mundo poden adoptar esta técnica. En rexións con recursos limitados e cunha alta prevalencia de patóxenos microbianos, como a África subsahariana e o sueste asiático, o sistema ten un gran potencial. Os investigadores mesmo desenvolveron un programa de realidade virtual chamado ExMicroVR para a visualización de datos, facilitando a investigación colaborativa entre varios investigadores da mesma mostra.

(Fonte: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)