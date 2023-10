A nova tecnoloxía podería reducir a contaminación lumínica e restaurar as vistas claras do ceo nocturno

Desenvolveuse unha nova tecnoloxía de farolas que podería axudar a mitigar o problema da contaminación lumínica e restaurar as vistas claras do ceo nocturno para os astrónomos. A contaminación lumínica, causada polo uso xeneralizado de luces LED brillantes, foi unha ameaza crecente para os observatorios astronómicos de todo o mundo. Estas luces LED de eficiencia enerxética consomen menos electricidade que as luces incandescentes tradicionais, pero son moito máis brillantes, o que fai que o ceo brille con maior intensidade cando se instalan nas cidades.

Como resultado, moitos observatorios que antes estaban situados en zonas escuras e remotas agora ven menos estrelas debido á excesiva dispersión da luz pola atmosfera terrestre. Este problema foi compensando os avances na tecnoloxía dos telescopios. Un estudo recente revelou que as estrelas están a desaparecer do ceo a un ritmo medio do 10% ao ano.

A startup alemá StealthTransit probou recentemente unha solución potencial para este problema. A tecnoloxía da compañía, chamada DarkSkyProtector, consta de tres compoñentes: un dispositivo que fai que as luces LED parpadeen a unha frecuencia imperceptible, un receptor GPS e un obturador de cámara de telescopio especialmente deseñado que pode parpadear sincronizado coas luces LED. Ao abrir o obturador só durante os breves momentos nos que as luces LED están apagadas, a tecnoloxía pode reducir significativamente o brillo do ceo non desexado nas imaxes astronómicas.

Os experimentos realizados nun observatorio das montañas do Cáucaso en Rusia demostraron que o DarkSkyProtector podería reducir o brillo do ceo nas imaxes nun impresionante 94%. Esta tecnoloxía ten o potencial de facer que todo tipo de luces sexan amigables para a astronomía, incluíndo publicidade exterior e iluminación interior. Pode filtrar as luces das cidades e aldeas próximas, así como do propio observatorio.

StealthTransit afirmou que a maioría das luces LED existentes poden funcionar en modo intermitente, e as novas lámpadas deseñadas especificamente para protexer o ceo nocturno non serían máis caras que a tecnoloxía LED actual. O único elemento custoso do sistema é o obturador do telescopio lixeiro e áxil, que debe parpadear unhas 150 veces por segundo. A compañía espera que esta tecnoloxía estea dispoñible para telescopios máis grandes nun futuro próximo.

Aínda que aínda está na fase de prototipo, StealthTransit pretende ter un produto comercialmente viable para os mellores telescopios do mundo nos próximos cinco ou sete anos.

Fontes:

- Space.com - "A nova tecnoloxía de farolas podería facer as noites escuras de novo para os astrónomos"