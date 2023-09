Hai un noveno planeta escondido no noso sistema solar?

Segundo un estudo publicado en The Astronomical Journal, xurdiu probas intrigantes da existencia dun noveno planeta no noso sistema solar. O artigo explora as peculiares órbitas dos obxectos no distante Cinto de Kuiper, unha rexión en forma de disco máis aló de Neptuno que alberga planetas ananos e numerosos Obxectos Transneptunianos (TNO). Aínda que houbo afirmacións anteriores sobre a existencia dun noveno planeta baseadas en observacións de TNO como Sedna, esta nova investigación presenta unha perspectiva diferente.

O estudo suxire que a órbita moi excéntrica e alongada de Sedna, xunto coas órbitas inclinadas doutros TNO, pode explicarse pola presenza dun planeta do tamaño da Terra. As simulacións por ordenador indican que este hipotético planeta necesitaría ter entre 1.5 e 3 veces a masa da Terra e estar situado entre 250 e 500 veces a distancia entre a Terra e o sol. A súa órbita tamén estaría inclinada 30° respecto ao plano do sistema solar, un fenómeno denominado "escenario do planeta do cinto de Kuiper".

O descubrimento dun planeta do tamaño da Terra no sistema solar exterior tería profundas implicacións para a ciencia planetaria. Requiriría unha reavaliación da definición de planeta, establecendo potencialmente unha nova clase de planetas. Ademais, as teorías da formación do sistema solar e do desenvolvemento do planeta deberían ser revisadas.

A teoría pódese probar buscando un cúmulo de TNO a aproximadamente 150 veces a distancia entre a Terra e o sol. A detección deste tipo de obxectos serviría como proba da existencia do noveno planeta. Incluso o descubrimento dalgúns novos TNO podería revolucionar a nosa comprensión das orixes do sistema solar.

En conclusión, a posibilidade dun noveno planeta no noso sistema solar presenta unha vía emocionante para unha maior exploración e reavaliación do noso coñecemento dos confins exteriores da nosa veciñanza celeste.

Fontes:

– The Astronomical Journal: [nome da fonte]

- A conversa: [nome da fonte]