Unha alternativa máis segura ás velas: Candle Warmer Lamps

Se che gusta o ambiente e o cheiro das velas pero estás preocupado pola contaminación do aire que poden causar, considera investir nunha lámpada quente. A diferenza das velas tradicionais que queiman e liberan contaminantes no aire, as lámpadas quentan a cera para liberar o seu cheiro con menos contaminantes e cero risco de incendio.

As velas encendidas, xa sexan perfumadas ou sen perfume, poden producir partículas e monóxido de carbono, así como compostos orgánicos volátiles (COV). Estes COV poden provocar varios problemas de saúde como náuseas, mareos, fatiga, dores de cabeza e irritación respiratoria. Nalgúns casos, as partículas finas das velas poden incluso entrar no torrente sanguíneo e afectar o corazón.

Aínda que un estudo realizado en 2014 concluíu que as velas perfumadas non presentan riscos coñecidos para a saúde en condicións normais, aínda se recomenda limitar o seu uso. Unha lámpada quentadora de velas ofrece unha opción máis segura ao fundir a cera e liberar o cheiro sen necesidade de chamar aberta. Aínda que as lámpadas quenten as velas aínda emiten COV, producen menos partículas e menos monóxido de carbono en comparación coas velas acesas.

Para minimizar aínda máis os posibles efectos adversos, suxírese abrir unha fiestra mentres se utiliza unha lámpada quente para velas para mellorar a ventilación. Usando unha lámpada quente para velas, pode gozar da fragrancia das súas velas favoritas mentres reduce os riscos para a saúde asociados.

No mercado hai varias lámpadas quentadoras de velas dispoñibles, cada unha con características e deseños únicos. Algunhas opcións populares inclúen:

Lámpada quentadora de velas negras Funistree: esta lámpada sofisticada presenta unha calor suave para derreter a cera e liberar fragancia. Ten un pescozo axustable para acomodar diferentes tamaños de botes de velas. Lámpada quentadora de velas Habitu: feita por unha empresa canadense, esta lámpada está dispoñible cunha pantalla branca ou negra. Ten un pescozo axustable e un temporizador programable para o apagado automático. Lámpada quentadora de velas Liknapho Vintage: cun aspecto vintage e un globo de cristal de leite, esta lámpada pode acomodar velas de ata 13 polgadas de altura. Tamén ten unha función de temporizador para un uso personalizado. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: esta lámpada de latón é unha peza versátil que se pode usar tanto como luz de acento como como quente velas. Ten un prezo máis elevado, pero é moi eloxiado polo seu deseño. Lámpada quentadora de velas de Living With Candella: esta lámpada, cun deseño minimalista en gris mate, ten un pescozo axustable, un temporizador programable e envíase desde unha pequena empresa de Canadá.

Investir nunha lámpada quentadora de velas permítelle gozar do ambiente relaxante e da fragrancia das velas mentres minimiza os posibles riscos para a saúde asociados á súa queima. Fai unha elección máis segura e mellora a túa experiencia con velas cunha lámpada quente.

Definicións:

Partículas: partículas diminutas suspendidas no aire que poden ser daniñas ao inhalarse

Monóxido de carbono: un gas incoloro e inodoro que pode ser tóxico cando se respira en altas concentracións

Compostos orgánicos volátiles (COV): produtos químicos que se evaporan facilmente ao aire a temperatura ambiente, podendo causar problemas de saúde.

Estudo revisado por pares: un estudo que é avaliado e revisado por expertos na materia antes de ser publicado

Fontes:

Oficina de Calidade da Auga e do Aire de Health Canada (biólogo Francis Lavoie)

