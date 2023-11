Os descubrimentos recentes desafían a idea de que as galaxias ananas arredor da Vía Láctea son antigos satélites que perduran durante miles de millóns de anos. Un estudo innovador que utiliza datos do satélite Gaia da ESA suxire que a maioría das galaxias ananas poden ser destruídas relativamente pouco despois de entrar no halo galáctico.

Tradicionalmente, críase que as galaxias ananas que rodeaban a Vía Láctea contiñan cantidades significativas de materia escura, protegiéndoas das forzas das mareas causadas pola atracción gravitatoria da nosa galaxia. Esta suposición baseouse na observación de grandes diferenzas de velocidade entre as estrelas dentro destas galaxias ananas, atribuídas á influencia da materia escura.

Non obstante, os últimos datos de Gaia debuxaron unha imaxe diferente. Astrónomos do Observatorio de París (PSL, CNRS) e do Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam descubriron unha nova comprensión da dinámica das galaxias ananas. Estableceron unha correlación entre a enerxía orbital e a entrada no halo, o que lles permitiu determinar as idades relativas das galaxias ananas. Curiosamente, as galaxias ananas con enerxías orbitais máis altas, o que suxire chegadas máis recentes, foron prevalentes en comparación coas que tiñan enerxías máis baixas.

As implicacións deste descubrimento son significativas. A abundancia de galaxias ananas que entraron no halo fai relativamente pouco suxire que se orixinaron fóra do halo. Sábese que estas galaxias ananas próximas conteñen cantidades considerables de gas neutro, que finalmente perden ao chocar co gas quente presente no halo galáctico. Esta interacción violenta induce choques e turbulencias que transforman fundamentalmente as galaxias ananas.

A transformación de galaxias ricas en gas e dominadas pola rotación a sistemas libres de gas leva a un desequilibrio entre a súa aceleración gravitatoria e as velocidades das súas estrelas. En consecuencia, as galaxias ananas quedan fóra de equilibrio, desafiando as suposicións anteriores sobre a súa estabilidade. Paradoxalmente, o papel da materia escura faise incerto. Se a materia escura xa fora abundante nas ananas, impediría a súa transformación en galaxias con movementos estelares aleatorios.

Estes achados suscitan preguntas que provocan reflexións para futuras investigacións. A ausencia de equilibrio supón un desafío para estimar a masa dinámica e o contido de materia escura das ananas da Vía Láctea. Ademais, comprender a prevalencia de galaxias ananas fóra de equilibrio require explorar modelos alternativos e idear observacións para discernir entre varias explicacións.

FAQ:

Que é unha galaxia anana?

Unha galaxia anana é un tipo pequeno de galaxia que contén menos estrelas, gas e po en comparación con galaxias máis grandes como a Vía Láctea. Atópanse habitualmente nas proximidades de galaxias máis grandes.

Que é a materia escura?

A materia escura é unha forma hipotética de materia que non interactúa coa luz nin con outras formas de radiación electromagnética. Dedúcese que existe en función dos seus efectos gravitatorios sobre a materia visible. Crese que a materia escura representa unha parte importante da masa total do universo.

Como afecta a presenza de materia escura ás galaxias ananas?

Tradicionalmente, pensábase que a materia escura xogaba un papel crucial na estabilización das galaxias ananas, protexendoas das forzas das mareas causadas polas galaxias máis grandes. Porén, o descubrimento de galaxias ananas fóra de equilibrio desafía esta suposición e suscita preguntas sobre a relación entre a materia escura e a dinámica destes sistemas.