Científicos descobren o xene que impulsa o crecemento dos pelos das raíces

Investigadores da Universidade Estatal de Washington identificaron un xene chamado "BUZZ" que xoga un papel crucial no crecemento dos pelos das raíces das plantas. Os pelos das raíces, que se desenvolven de forma diferente a outros tipos de células vexetais, son importantes para a absorción de nutrientes e a absorción de auga. O estudo tamén suxire que o xene pode estar implicado na forma en que as plantas localizan e utilizan os nitratos, unha fonte vital de nitróxeno para o crecemento das plantas.

O desenvolvemento dos pelos radiculares ocorre en dúas etapas: determinación do destino celular e crecemento. As células epidérmicas poden converterse en células epidérmicas típicas ou diferenciarse en células ciliadas da raíz. Durante o desenvolvemento, fórmase unha protuberancia na célula epidérmica tipicamente parenquimatosa, que máis tarde se estende a través do crecemento da punta. Unha vez que o crecemento da punta alcanza un ritmo constante, o resto da célula epidérmica deixa de crecer.

Os investigadores descubriron que o xene BUZZ regula tanto a taxa de crecemento das raíces como o inicio da raíz lateral en resposta á concentración de nitratos no chan circundante. Descubriron que o xene exprésase en niveis baixos e nunca antes se documentou, polo que é difícil atopalo. Non obstante, comprender como as plantas controlan a absorción e a sinalización de nitratos é crucial para mellorar a eficiencia no uso do nitróxeno na agricultura e no ciclo xeral do nitróxeno.

O xene BUZZ aparece como resposta ao nitrato, a urea e o amoníaco, o que permite que as raíces localicen o nitróxeno no chan. Mesmo cando o abastecemento de nitrato é abundante, a perda do xene leva a un fenotipo de raíz de alimentación. Esta resposta sensible e estreitamente regulada indica a importancia do xene BUZZ na capacidade da planta para atopar e utilizar o nitrato de forma eficiente.

Identificar o xene nunha especie de herba modelo como Brachypodium distachyon podería ter implicacións significativas para produtos agrícolas como o trigo, o arroz, o millo e a cebada. Estes cultivos son esenciais para a produción mundial de alimentos, e mellorar a súa capacidade para adquirir e utilizar nitratos podería ter un impacto substancial.

Co descubrimento do xene BUZZ e o seu papel no crecemento do cabelo da raíz e a absorción de nutrientes, os científicos agora están a explorar como as plantas usan este xene para modular o desenvolvemento do sistema radicular e do nitrato. Os resultados proporcionan información valiosa sobre os mecanismos subxacentes ao crecemento das plantas e teñen potencial para mellorar as prácticas agrícolas e a sustentabilidade.

