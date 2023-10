By

Os científicos planetarios son conscientes de que Mercurio, o planeta máis próximo ao Sol, foise encollendo ao longo de miles de millóns de anos. Unha nova investigación publicada en Nature Geoscience ofrece unha nova visión da contracción e da actividade xeolóxica en curso do planeta.

O interior de Mercurio foise arrefriando gradualmente, facendo que se contrae de volume. Como resultado, a superficie do planeta desenvolve "fallas de empuxe", onde unha área do terreo é empurrada sobre o terreo adxacente, de forma similar ás engurras que se forman nunha mazá envellecida. As escarpas, ou ladeiras de quilómetros de altura, na superficie de Mercurio proporcionan probas deste encollemento.

A idade da superficie de Mercurio pódese determinar contando a densidade dos cráteres de impacto. As escarpas, sendo bastante antigas, indican que levan aproximadamente 3 millóns de anos. Con todo, quedaba a pregunta de se estas escarpas aínda están activas hoxe ou se deixaron de moverse hai moito tempo.

O estudo revelou que moitas escarpas continuaron movendo nos últimos tempos xeoloxicamente, aínda que se iniciaron hai miles de millóns de anos. Este descubrimento fíxose cando un doutoramento. o alumno notou pequenas fracturas coñecidas como "grabens" que se colocaban sobre as superficies superiores estiradas dalgunhas escarpas. Estes grabens suxiren que a codia foi dobrada ao ser empuxada sobre o terreo adxacente, facendo que a superficie se rache.

Os grabens son características relativamente pequenas, de menos de 1 km de ancho e menos de 100 metros de profundidade, o que indica que son máis novos que as antigas estruturas nas que se asentan. Segundo a taxa de borrosidade causada pola xardinería de impacto, estímase que a maioría dos grabens teñen menos de 300 millóns de anos, o que suxire un movemento recente.

O estudo identificou 48 grandes escarpas lobuladas con grabens confirmados e 244 escarpas adicionais con grabens probables. Estes descubrimentos serán confirmados aínda máis polo sistema de imaxes da misión BepiColombo, unha misión conxunta europea e xaponesa que orbitará ao redor de Mercurio en 2026.

A Lúa, que tamén experimentou arrefriamento e contracción, ofrece probas adicionais da actividade xeolóxica recente. A análise dos terremotos de lúa rexistrados polos sismómetros deixados na superficie da Lúa polas misións Apollo mostra que os terremotos de lúa están agrupados preto das escarpas lobuladas. As imaxes detalladas da superficie da Lúa desde a órbita revelan pistas feitas por pedras que rebotan polas caras da escarpa, o que indica terremotos recentes.

Aínda que a misión BepiColombo non proporcionará datos sísmicos, as súas imaxes detalladas poderían revelar pistas de pedras que serven como evidencia adicional dos recentes terremotos en Mercurio. Esta investigación ofrece información valiosa sobre a actividade xeolóxica en curso e a redución de Mercurio, proporcionando aos científicos unha mellor comprensión da evolución do planeta ao longo de miles de millóns de anos.

