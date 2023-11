Ao contrario da crenza popular, un físico convertido en escritor de alimentos, George Vekinis, suxire que nunca se debe poñer sal nun bisté antes de fritilo. Argumenta que a capacidade osmótica do sal pode extraer demasiada humidade da carne, o que resulta nunha textura dura e non comestible. Vekinis tamén desaconsella cociñar o bisté directamente desde a neveira, avogando por un paso previo ao microondas para quentar a carne antes de fritila.

Segundo Vekinis, a forma óptima de cociñar o filete é metelo no microondas durante un ou dous minutos, dependendo do grosor, e logo fritilo rapidamente a lume alto. O obxectivo é conseguir unha lixeira reacción na superficie ao tempo que se garante que a temperatura interna alcance polo menos 55-60 graos centígrados. Este método permite que o bisté manteña a súa jugosidade e sabor.

Vekinis subliña que o nivel de cocción ideal para un bisté é o medio-raro. Isto dá como resultado un centro lixeiramente vermello cun exterior dorado e cocido. Aínda que recoñece que engadir unha pequena cantidade de aceite á tixola, incluso con tixolas antiadherentes, é unha preferencia persoal, non avoga polo uso de sal como condimento.

Estas opinións pouco convencionais desafían as recomendacións de moitos chefs famosos, como Gordon Ramsay e Jamie Oliver, que promoven xenerosamente condimentar os filetes con sal antes de cociñalos. A perspectiva de Vekinis ofrece unha nova visión da ciencia de cociñar bisté, e as súas ideas detállanse no seu recente libro, Physics in the Kitchen, que afonda nos principios científicos detrás de varios fenómenos alimentarios.

