Actividade volcánica na península rusa de Kamchatka

A mediados de outubro de 2023, os volcáns veciños da península rusa de Kamchatka foron vistos entrar en erupción a través dunha imaxe captada polo Operational Land Imager (OLI) no Landsat 8. A imaxe revela o estratovolcán Klyuchevskoy, que é o volcán activo máis alto de Eurasia, que emite un pequeno volcán. penacho de gas, vapor e cinzas cara ao nordeste. A clara forma cónica da montaña e o seu penacho ascendente proxectan sombras sobre a neve circundante, creando unha sensación de tridimensionalidade.

A principios de xuño de 2023, o Equipo de Resposta ás Erupcións Volcánicas de Kamchatka (KVERT) informou do inicio das erupcións estrombolianas en Klyuchevskoy. En xullo detectouse unha nova corrente de lava no seu flanco sueste. O volcán continuou experimentando erupcións explosivas, que provocaron que se enviaran á atmosfera cantidades variables de cinzas. O código de cores da aviación elevouse a laranxa ás veces debido ás emisións de cinzas e gases. Antes da captura de imaxes, a actividade en Klyuchevskoy intensificouse, aumentando os fluxos de lava e os materiais incandescentes disparando ata 300 metros por riba do bordo do cráter.

Outro volcán, Bezymianny, tamén emitiu un penacho volcánico durante este tempo. Non obstante, é máis difícil distinguir na imaxe debido a un banco de nubes. O 16 de outubro, KVERT observou un aumento da actividade en Bezymianny, incluíndo avalanchas de restos e cinzas que se lanzaron a uns 70 quilómetros ao nordeste do volcán.

A península de Kamchatka é coñecida pola súa actividade volcánica, sendo o fogar de máis de 300 volcáns. A cordilleira Klyuchevskaya, representada na imaxe, é particularmente propensa ao drama xeolóxico. A foto dun astronauta tomada desde a Estación Espacial Internacional tamén capturara sinais de erupcións recentes dos volcáns Klyuchevskoy e Bezymianny.

Fonte: Imaxe do Observatorio da Terra da NASA de Wanmei Liang, utilizando datos de Landsat do US Geological Survey. Historia de Lindsey Doermann.