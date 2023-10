O telescopio espacial James Webb da NASA capta imaxes da corrente en chorro en Xúpiter

En xullo de 2022, o telescopio espacial James Webb (JWST) da NASA utilizou a súa NIRCam (cámara de infravermellos próximos) para capturar impresionantes imaxes infravermellas de Xúpiter, o planeta máis grande do sistema solar. Dentro destas imaxes, os científicos fixeron un descubrimento sorprendente: unha corrente en chorro nas latitudes setentrionais, xusto por riba do ecuador de Xúpiter e por riba das súas nubes. Esta corrente en chorro esténdese por máis de 4,800 quilómetros (3,000 millas) e alcanza velocidades de 515 quilómetros por hora (320 millas por hora), o que o fai máis do dobre que un furacán de categoría 5 na Terra.

Este achado inesperado sorprendeu aos investigadores implicados no estudo. O doutor Ricardo Hueso, autor principal e profesor da Universidade do País Vasco en España, expresou o seu asombro, afirmando que as néboas antes borrosas na atmosfera de Xúpiter agora aparecen como características claras que se poden seguir xunto coa rápida rotación do planeta.

A alta velocidade da corrente en chorro atribúese ao efecto Coriolis, que fai que os corpos planetarios xiren máis rápido nos seus ecuadores. Mentres a Terra xira a uns 1,600 quilómetros por hora (1,000 millas por hora) no seu ecuador, o ecuador de Xúpiter experimenta velocidades de aproximadamente 43,000 quilómetros por hora (28,273 millas por hora). Estas velocidades extremas contribúen ao período de rotación de Xúpiter de 9 horas e 50 minutos no ecuador e dan lugar ás potentes tormentas de vento dentro das súas enormes nubes.

O equipo de investigación baseouse nos datos de JWST para observar as grandes altitudes de Xúpiter, mentres que o Telescopio Espacial Hubble da NASA proporcionou observacións de altitudes máis baixas. Ao analizar as velocidades do vento a diferentes altitudes, coñecidas como cizalladuras do vento, os investigadores determinaron que a velocidade da corrente en chorro diminuía a medida que diminuía a altitude dentro da atmosfera de Xúpiter. A poucas millas por debaixo da corrente en chorro, a velocidade do vento mediuse a 362 quilómetros por hora (225 millas por hora) e 402 quilómetros por hora (250 millas por hora).

A estratosfera ecuatorial de Xúpiter mostra un patrón complexo pero repetible de ventos e temperaturas. O doutor Leigh Fletcher, coautor do estudo e profesor de Ciencia Planetaria na Universidade de Leicester, suxire que a corrente en chorro recentemente descuberta pode estar conectada a este patrón oscilante. As observacións futuras axudarán a probar esta teoría e a arroxar luz sobre a variabilidade da corrente en chorro nos próximos anos.

Esta non é a primeira vez que se observan correntes en chorro en Xúpiter. A principios da década de 2010, a sonda Cassini da NASA detectou unha actividade similar xusto por riba do ecuador do xigante gaseoso, cunhas velocidades estimadas de 523 quilómetros por hora (325 millas por hora).

Xunto á corrente en chorro, as imaxes capturadas por JWST tamén revelaron os tenues aneis de Xúpiter, as súas auroras do norte e do sur e dúas das súas lúas máis pequenas, Amalthea e Adrastea. Os aneis de Xúpiter foron descubertos por primeira vez pola sonda Voyager 1 da NASA en 1979, e teorízase que se formaron a partir dos impactos de meteoroides nunha das lúas de Xúpiter. Do mesmo xeito que a Terra, o campo magnético masivo de Xúpiter xera as súas auroras, que son 20,000 veces máis fortes que o campo magnético terrestre. As lúas Amalthea e Adrastea foron descubertas en 1892 e 1979, respectivamente, e orbitan dentro da órbita de Ío, unha das lúas galileanas de Xúpiter.

O Telescopio Espacial James Webb continuará descubrindo nova información sobre as fascinantes características de Xúpiter nos próximos anos. Os científicos anticipan ansiosamente os futuros descubrimentos que contribuirán ao noso coñecemento deste xigante gaseoso.

Fontes:

– Estudo publicado en Nature Astronomy

– Universidade do País Vasco

- Universidade de Leicester