A ISRO (Indian Space Research Organisation) expresou a súa preocupación pola ameaza potencial á que se enfrontan o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan na Lúa. Segundo un oficial superior da ISRO que solicitou o anonimato, a superficie lunar está sendo golpeada constantemente por micrometeoroides, o que supón un risco para a nave espacial.

Chandrayaan 3, a misión na que se despregaron o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan, completou con éxito a súa misión de 14 días na Lúa. Non obstante, como a nave espacial está actualmente nun modo de sono, é vulnerable a ser golpeada por estes micrometeoroides.

Aínda que non hai detalles específicos sobre os posibles danos ou mal funcionamento que poidan ocorrer, o tempo revelará o verdadeiro alcance do risco ao que se enfrontan o rover e o módulo de aterraxe. Non está seguro de se romperán ou experimentarán outros problemas debido a estes impactos de micrometeoroides.

O módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan xogaron un papel crucial nos ambiciosos esforzos de exploración lunar da India. O módulo de aterraxe Vikram foi deseñado para entregar o rover Pragyan á superficie da lúa e realizar varios experimentos e observacións.

Para facer fronte á ameaza dos micrometeoroides, é esencial que a ISRO vixie atentamente a situación e desenvolva estratexias para mitigar calquera dano potencial. Estas estratexias poden implicar axustar a configuración do modo de durmir da nave e implementar medidas de protección para protexer o módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan dos impactos dos micrometeoroides.

Esta preocupación suscitada por ISRO subliña a importancia de considerar todos os posibles riscos e desafíos que xorden durante as misións de exploración lunar. Ao identificar e abordar estes riscos, as axencias espaciais poden garantir o éxito e a lonxevidade da súa nave na Lúa.

