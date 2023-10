Os investigadores desenvolven un método eléctrico para cambiar o fluxo de electróns en materiais cuánticos

Un equipo de investigadores de Penn State fixo un gran avance nos materiais cuánticos ao desenvolver un novo método eléctrico para cambiar a dirección do fluxo de electróns. O seu método, que se demostrou en materiais que presentan o efecto Hall anómalo cuántico (QAH), podería ter implicacións para o desenvolvemento de dispositivos electrónicos e ordenadores cuánticos de próxima xeración.

O efecto QAH é particularmente prometedor porque permite o fluxo de electróns ao longo dos bordos dos materiais sen ningunha perda de enerxía. Este fluxo sen disipación, tamén coñecido como corrente de bordo quiral, elimina a retrodispersión e conta cunha resistencia Hall cuantificada e unha resistencia lonxitudinal cero.

Neste estudo, os investigadores deseñaron un illante QAH con propiedades específicas que optimizan o fluxo de electróns. Aplicaron un pulso de corrente de 5 milisegundos ao illante, provocando un cambio no magnetismo interno do material e, posteriormente, cambiando a dirección do fluxo de electróns. Esta capacidade de cambiar de dirección é crucial para maximizar o tránsito, o almacenamento e a recuperación da información nas tecnoloxías cuánticas.

O método anterior de alterar a dirección do fluxo de electróns dependía de imáns externos, pero este enfoque non era ideal para pequenos dispositivos electrónicos como teléfonos intelixentes. Os investigadores descubriron un método electrónico cómodo que non require imáns voluminosos. Ao aumentar a densidade da corrente aplicada e estreitar os dispositivos illantes QAH, conseguiron unha densidade de corrente moi alta, cambiando efectivamente a dirección de magnetización e a dirección do transporte de electróns.

Os investigadores comparan este cambio de control magnético a eléctrico en materiais cuánticos coa transición no almacenamento de memoria convencional de métodos antigos baseados en magnéticos a métodos electrónicos máis novos. Tamén proporcionaron unha interpretación teórica do seu método e evidencias prácticas para apoiar os seus descubrimentos.

O equipo está a traballar actualmente en formas de pausar os electróns a medida que avanzan para activar e apagar o sistema de forma efectiva. Tamén están investigando métodos para demostrar o efecto QAH a temperaturas máis altas.

Esta investigación promete o desenvolvemento de dispositivos electrónicos máis avanzados e a realización do potencial da computación cuántica.

Fonte: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Conmutación eléctrica da quiralidade da corrente de borde en illantes Hall anómalos cuánticos. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y