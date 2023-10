A nova ferramenta de intelixencia artificial detecta e clasifica supernovas coa automatización

By

Unha nova ferramenta de intelixencia artificial (IA) totalmente automatizada chamada Bright Transient Survey Bot (BTSbot) detectou, identificou e clasificou con éxito a súa primeira supernova. Desenvolvido por unha colaboración internacional liderada pola Northwestern University, BTSbot ten o potencial de acelerar significativamente o proceso de análise e clasificación das supernovas eliminando o erro humano.

A práctica actual implica que os humanos traballen xunto con sistemas robóticos para detectar e analizar supernovas. O equipo de BTSbot estimou que os humanos pasaron ao redor de 2,200 horas inspeccionando visualmente e clasificando candidatos a supernova nos últimos seis anos. Ao automatizar o proceso, BTSbot libera un tempo valioso para que os investigadores se centren noutras tarefas e aceleren o ritmo de descubrimento.

Os robots e os algoritmos de intelixencia artificial do sistema BTSbot observaron, identificaron e comunicáronse con outro telescopio para confirmar o descubrimento dunha supernova, marcando un fito significativo. O seguinte paso é refinar os modelos, permitindo aos robots illar subtipos específicos de explosións estelares. Eliminar os humanos do bucle proporciona máis tempo ao equipo de investigación para analizar as súas observacións e desenvolver novas hipóteses.

Para desenvolver a ferramenta de IA, o equipo adestrou un algoritmo de aprendizaxe automática utilizando máis de 1.4 millóns de imaxes históricas de case 16,000 fontes, incluíndo supernovas confirmadas e outros fenómenos astronómicos. O BTSbot foi posto a proba cun candidato de supernova recentemente descuberto, que identificou e verificou con éxito. Unha vez que se determinou que o candidato era unha supernova de tipo Ia, o sistema automatizado compartiu o descubrimento coa comunidade astronómica.

Este avance na automatización da detección e clasificación das supernovas ten o potencial de revolucionar o campo da astronomía ao acelerar rapidamente o ritmo de descubrimento e análise. Ao aproveitar a tecnoloxía da IA, os investigadores poden centrarse en interpretar os datos e desenvolver novas teorías sobre as orixes destas explosións cósmicas.

Fontes: Northwestern University

Definicións:

Supernova: unha supernova é unha poderosa explosión que se produce ao final do ciclo de vida dunha estrela masiva, que produce a liberación dunha enorme cantidade de enerxía.

Automatización: O uso de máquinas ou software para realizar tarefas sen intervención humana.

Aprendizaxe automática: un subconxunto de intelixencia artificial que permite aos sistemas aprender dos datos e mellorar o seu rendemento sen ser programados explícitamente.