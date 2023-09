A sonda solar Parker da NASA descobre po espacial da formación do sistema solar

A sonda solar Parker da NASA, a primeira misión para explorar a coroa solar, fixo un descubrimento incrible. A sonda atopou po espacial que se cre que son restos da formación do noso sistema solar. Este achado notable ocorreu durante a viaxe da sonda a través dunha das execcións de masa coronal máis intensas xamais observadas.

Unha eyección de masa coronal é unha poderosa erupción de plasma e campo magnético orixinado do Sol. Como resultado deste evento explosivo, o po foi impulsado a aproximadamente seis millóns de quilómetros de distancia do Sol. Non obstante, o po interplanetario presente no noso sistema solar repuxo rapidamente a zona evacuada.

A NASA compartiu a noticia nas redes sociais, expresando a súa emoción por outro primeiro logrado pola sonda solar Parker. O encontro da sonda co po espacial proporciona información valiosa sobre as interaccións entre a enerxía do Sol e as partículas de po próximas que quedaron de cometas e asteroides.

O po disperso exhibe un débil brillo coñecido como "luz zodiacal", visible antes do amencer ou despois do solpor. O brillo das imaxes capturadas tivo que ser axustado para ter en conta as propiedades reflectoras das partículas de po. Este descubrimento é crucial para avanzar nas predicións meteorolóxicas espaciales e mellorar a nosa comprensión de como o po interplanetario afecta as explosións solares.

De cara adiante, espérase que a Parker Solar Probe reúna máis datos cando o Sol alcance o seu máximo solar, unha fase marcada polo aumento da actividade solar. Estes datos axudarán á NASA a comprender os efectos da actividade do Sol no medio ambiente terrestre.

Este descubrimento extraordinario mostra o traballo innovador que está a levar a cabo a sonda solar Parker mentres desvela os misterios da nosa estrela máis próxima.

