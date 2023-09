O astronauta Frank Rubio bate o récord de viaxe espacial máis longa dun estadounidense

O astronauta Frank Rubio, natural de Miami, está disposto a alcanzar un gran fito ao converterse no astronauta estadounidense coa viaxe espacial máis longa da historia. Tras graduarse no programa de astronautas da NASA en 2019, Rubio emprendeu a súa primeira viaxe espacial o 21 de setembro de 2022. A partir do xoves, pasará 371 días no espazo, superando o récord anterior de 355 días que tiña Mark Vande Hei. . A expedición de Rubio foi unha mestura de retos e recompensas, con momentos emotivos e grandes logros profesionais.

Nunha entrevista da Estación Espacial Internacional, Rubio expresou o seu agradecemento por representar o seu despacho e equipo nesta monumental misión. Recoñeceu a dificultade da viaxe, pero tamén destacou a realización e a honra que lle trouxo. A expectativa orixinal de Rubio era unha misión de seis meses, pero debido a unha fuga de refrixerante na nave espacial na que estaba a bordo, o retorno normal á Terra fíxose imposible. Como resultado, a axencia espacial rusa enviou unha nave espacial sen tripulación para recuperar a Rubio e os dous cosmonautas cos que está compartindo a estación espacial.

Ao longo da misión, Rubio utilizou varios mecanismos de afrontamento, incluíndo manterse positivo, manterse conectado cos seus seres queridos na casa e contar co apoio do seu equipo. Malia os retos aos que se enfrontan, Rubio considera que unha vez que te comprometes cunha misión e te sometes aos intensos dous anos de formación, o sentido do deber e a responsabilidade asumen.

Antes de converterse en astronauta, Rubio serviu como tenente coronel no exército dos Estados Unidos e adquiriu unha valiosa experiencia como soldado de combate e piloto. Ademais, posúe un doutoramento en medicina e está certificado como médico de familia e cirurxián de voo.

De cara ao seu regreso á Terra, Rubio recoñeceu que o seu corpo tardaría en readaptarse á gravidade. Podería tardar entre dous e seis meses en recuperar a mobilidade normal e soportar o peso con comodidade.

Os momentos máis esperados de Rubio ao seu regreso giran en torno a reunirse coa súa familia, gozar da tranquilidade do seu xardín e saborear unha ensalada fresca. A súa notable viaxe serve de inspiración para os futuros viaxeiros espaciais e destaca a dedicación e os sacrificios realizados polos astronautas para o avance da ciencia e a exploración.

