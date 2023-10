Científicos descobren un potencial lago de barro en Marte

Os científicos atoparon probas do que cren que foi un lago de barro en Marte, o que podería proporcionar pistas valiosas na procura de sinais de vida pasada no planeta. O estudo centrouse no Hydraotes Chaos, unha rexión de terreo caos en Marte que consta de montañas, cráteres e vales. Os investigadores analizaron imaxes tomadas polo Mars Reconnaissance Orbiter da NASA e identificaron unha zona plana dentro de Hydraotes Chaos que mostraba sinais de sedimentos e barro que burbullasen desde a superficie.

O estudo suxire que hai uns 3.4 millóns de anos, un sistema de acuíferos en Hydraotes Chaos rompeu, o que provocou inundacións masivas que depositaron grandes cantidades de sedimentos na superficie. Este sedimento, se se examina detidamente, podería conter biofirmas de vida pasada en Marte. Os investigadores cren que o sedimento do lago de barro formouse hai uns 1.1 millóns de anos, moito despois de que as augas subterráneas de Marte probablemente desapareceran e o planeta se volvera inhóspito.

No futuro, os científicos esperan investigar máis o antigo lago de barro para determinar cando Marte puido ser habitable e potencialmente albergar vida. O Centro de Investigación de Ames da NASA está a desenvolver un instrumento denominado EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), que podería utilizarse para probar rochas en busca de biomarcadores, en particular lípidos. Hai consideracións para levar a EXCALIBR nunha futura misión da NASA á Lúa ou a Marte, sendo Hydraotes Chaos un posible lugar de aterraxe para este instrumento.

Esta investigación arroxa unha nova luz sobre a posibilidade de que Marte xa albergara vida e destaca a importancia de seguir explorando e analizando o terreo marciano. Ofrece perspectivas emocionantes para futuras misións que buscan descubrir os misterios de Marte e os posibles sinais de vida pasada.

Fonte: Nature Scientific Reports