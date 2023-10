O brillo do satélite Bluewalker 3 suscita preocupacións entre os astrónomos

Un satélite lanzado recentemente chamado Bluewalker 3 está agora eclipsando case todas as estrelas do ceo nocturno, causando alarma entre os astrónomos. O brillo deste satélite, xunto co crecente número de satélites similares que se lanzarán no futuro, poderían ter efectos irreversibles no estudo do cosmos.

Segundo un estudo publicado na revista Nature, un grupo de astrónomos descubriu que Bluewalker 3 é máis brillante que calquera corpo celeste no ceo nocturno, agás sete estrelas, a Lúa, Xúpiter e Venus. Os autores do estudo observaron Bluewalker 3 durante 130 días e concluíron que as constelacións de satélites brillantes e artificiais na órbita terrestre baixa poderían dificultar a investigación astronómica.

Bluewalker 3 foi lanzado en setembro do ano pasado por AST SpaceMobile, unha empresa de telecomunicacións que pretende proporcionar conectividade 5G sen necesidade dunha torre de telefonía móbil. Porén, o brillo do satélite supera o nivel recomendado establecido pola Unión Astronómica Internacional, o que suscita preocupación entre os astrónomos.

Un dos coautores do estudo, Siegfried Eggl, comentou a tendencia cara a satélites comerciais máis grandes e brillantes, facendo fincapé na necesidade de regulacións xa que máis empresas planean lanzar flotas similares. AST SpaceMobile declarou que están a traballar coa NASA e os grupos de astronomía para abordar as preocupacións suscitadas no estudo.

Este problema da interferencia dos satélites non é novo. En marzo, os científicos advertiron sobre a posible interrupción causada por flotas de satélites como Starlink de SpaceX, pedindo regulamentos para protexer o estudo dos ceos. Esta preocupación remóntase a 2019, cando os científicos destacaron por primeira vez a posibilidade de que as constelacións de satélites eclipsen as estrelas.

Os autores do estudo aínda non responderon ás solicitudes de comentarios sobre o asunto. A medida que o número de satélites en órbita segue aumentando, segue sendo crucial atopar un equilibrio entre os avances tecnolóxicos e preservar a nosa capacidade de explorar e comprender o universo.

Fontes:

- Natureza

– Insider