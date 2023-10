Un avance innovador: a fibra programable abre novas posibilidades no téxtil

By

Un desenvolvemento innovador realizado por un equipo do MIT, FibeRobo, introduciu unha fibra programable que podería revolucionar a industria téxtil. Esta fibra, chamada fibra de elastómero de cristal líquido accionado térmicamente (LCE), ten o potencial de permitir interaccións silenciosas e sensibles con interfaces que cambian de forma integradas nos téxtiles.

A diferenza das fibras anteriores que cambian de forma, FibeRobo non require sensores incorporados nin compoñentes complexos. Pola contra, contrae en resposta a un aumento da temperatura e autoinverte cando a temperatura diminúe. Esta funcionalidade única pódese conseguir acoplando a fibra cun fío condutor, o que permite o control dixital da forma dun téxtil mediante a aplicación de corrente eléctrica.

O desenvolvemento de FibeRobo aborda as limitacións das fibras actuais que cambian de forma, que se limitaron principalmente a escenarios experimentais. Por exemplo, as fibras existentes poden deixar de funcionar despois de só unhas poucas accións, ter capacidades de contracción limitadas e carecer da capacidade de reverterse. Outras alternativas, como os dispositivos de alimentación pneumática, requiren o uso de compresores de aire.

Os investigadores do MIT utilizaron un elastómero de cristal líquido, que consiste en moléculas que flúen como líquidos pero que se apilan en disposicións periódicas de cristal. Ao integrar estas estruturas cristalinas nunha rede elástica, foron capaces de crear unha fibra que se contrae cando se quenta e que se estende ata a súa lonxitude orixinal cando se arrefría.

De xeito crucial, os investigadores puideron controlar con precisión as características da fibra, como o grosor e a temperatura á que actúa, mediante unha combinación coidadosamente deseñada de produtos químicos. Este innovador método de preparación permite a produción de fibra LCE adecuada para tecidos que se poden levar e segura para a pel humana, un fito que non foi posible coas fibras LCE anteriores.

Para superar os retos de fabricación, o equipo desenvolveu unha máquina que utiliza pezas impresas en 3D e cortadas con láser, xunto con electrónica básica. O proceso consiste en quentar a resina LCE, extruila a través dunha boquilla, curala con raios UV, recubrila con aceite e, finalmente, aproveitar o po para facilitar a súa integración na maquinaria de fabricación téxtil. Sorprendentemente, todo este proceso leva só un día e produce aproximadamente un quilómetro de fibra utilizable.

FibeRobo non só demostra o potencial de aplicacións xeneralizadas na industria téxtil senón que tamén ofrece vantaxes en termos de accesibilidade. A fibra pódese producir por tan só 20 céntimos por metro, polo que é aproximadamente 60 veces máis barata que as fibras que cambian de forma dispoñibles no mercado.

Esta tecnoloxía innovadora xa demostrou o seu potencial a través da creación dunha chaqueta de compresión para un can chamado Professor. Ao recibir un sinal Bluetooth dun teléfono intelixente, a chaqueta é capaz de "abrazar" ao can, proporcionando confort e aliviando a ansiedade de separación.

As implicacións de FibeRobo van máis aló do téxtil, e os investigadores contemplan o seu uso noutros campos, desde a robótica ata a saúde. Coa súa natureza silenciosa e sensible, esta fibra programable abre un novo reino de posibilidades, transformando a forma en que interactuamos cos obxectos cotiáns.

FAQ:

P: Que é FibeRobo?

R: FibeRobo é unha fibra programable desenvolvida por un equipo interdisciplinar do MIT que se contrae en resposta a un aumento da temperatura e se inverte cando a temperatura diminúe.

P: En que se diferencia FibeRobo das anteriores fibras que cambian de forma?

R: FibeRobo non require sensores incorporados nin compoñentes complexos. Pódese accionar eléctricamente mediante un fío condutor, que ofrece control dixital sobre a forma dun téxtil.

P: Cales son as vantaxes de FibeRobo fronte ás alternativas existentes?

R: FibeRobo aborda as limitacións das fibras actuais que cambian de forma ofrecendo capacidades de contracción significativas, autorreversibilidade e funcionamento silencioso. Tamén é máis asequible, custa só 20 céntimos por metro.

P: Cales son as posibles aplicacións de FibeRobo?

R: FibeRobo ten implicacións en téxtiles, robótica, saúde e máis alá. Pódese usar para crear obxectos interactivos e adaptativos, mellorando as experiencias dos usuarios en varios dominios.