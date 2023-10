Ceres: Desvelando o misterio dos seus produtos químicos orgánicos

By

Ceres, o corpo máis grande do cinto principal de asteroides, segue desconcertando aos científicos coas súas características intrigantes e os seus complexos produtos químicos orgánicos. A misión Dawn da NASA, que estudou Ceres e a súa contraparte máis pequena Vesta, fixo descubrimentos notables que deixan entrever as orixes do planeta anano e a súa potencial habitabilidade.

A diferenza de Vesta, Ceres exhibe actividade criovolcánica, o que suxire a presenza de auga e minerais hidratados. A misión tamén detectou compostos orgánicos complexos en Ceres, compostos por átomos de hidróxeno e carbono, que aumentan a posibilidade de que existan condicións de soporte vital no mundo xeado.

Unha investigación recente presentada na reunión GSA Connects 2023 da Sociedade Xeolóxica de América céntrase nas orixes dos produtos químicos orgánicos de Ceres. Hai dúas teorías que compiten: os produtos químicos se formaron in situ ou foron entregados/modificados por impactos. Comprender a verdadeira orixe destes orgánicos pode proporcionar información sobre a historia de Ceres e a súa potencial habitabilidade.

Para investigar isto, o científico planetario Terik Daly e os seus colegas realizaron experimentos de impacto usando o Ames Vertical Gun Range da NASA para imitar as condicións de Ceres. Descubriron que os orgánicos están máis estendidos do que se informou inicialmente e que parecen ser resistentes aos impactos con condicións similares a Ceres.

O estudo tamén utilizou datos da cámara e do espectrómetro de imaxe de Dawn, combinándoos para coñecer mellor os produtos químicos orgánicos de Ceres. Ao extrapolar a información de composición do espectrómetro á resolución espacial máis alta da cámara, os investigadores puideron mapear áreas potenciais ricas en materia orgánica en Ceres, o que mostrou unha correlación con unidades de impacto máis antigas e outros minerais que indican auga.

Aínda que a orixe exacta dos orgánicos de Ceres segue sendo incerta, estes achados proporcionan unha forte evidencia de que se formaron na propia Ceres. Determinar a fonte destes produtos químicos orgánicos pode desvelar aínda máis os misterios que rodean a historia de Ceres e o seu potencial como mundo habitable.

