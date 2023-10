Un novo conxunto de CubeSats de vixilancia usa ás en lugar de sistemas de propulsión

By

Os CubeSats, pequenos satélites utilizados para o seguimento remoto da Terra, son cada vez máis habituais e agora están equipados con varios sistemas de propulsión. Non obstante, un novo conxunto de CubeSats de monitorización desenvolvido polo Instituto de Tecnoloxía Aeroespacial (INTA) de España, chamados Sistemas Avanzados de Nanosatélites para a Investigación da Observación da Terra (ANSER) adopta un enfoque único: usan ás en lugar dos sistemas de propulsión tradicionais.

Os CubeSats ANSER están deseñados para supervisar os encoros e lagos de Iberia, a península de Europa da que España forma parte. Curiosamente, o nome do satélite deriva da palabra española para o ganso salvaxe, un animal coñecido pola súa capacidade para voar en formación.

As ás dos ANSER CubeSats despregaranse despois de que sexan lanzadas e estarán separadas a uns 10 km entre si. A pesar da súa proximidade, os CubeSats orbitarán a unha altura de 500 km do chan. As ás utilizan a pequena cantidade de atmosfera presente a esta altitude para xerar forzas de arrastre e sustentación, permitindo aos CubeSats manobrar nas súas posicións desexadas.

Unha vez en órbita, os CubeSats ANSER utilizarán as súas imaxes hiperespectrais para capturar imaxes de alta resolución de lagos e encoros. Estas imaxes permitiranlles controlar os niveis de auga e identificar posibles perigos como a floración de algas. Co seu custo relativamente baixo, os CubeSats ofrecen unha solución accesible para controlar as masas de auga.

Aínda que este sistema de propulsión pasiva reduce a vida útil da misión, os desenvolvedores de ANSER CubeSats veno como unha oportunidade para lanzar versións melloradas no futuro. A medida que as capacidades do hardware seguen avanzando e os custos de lanzamento diminúen, planean lanzar novos CubeSats cada 2 ou 3 anos mentres os máis antigos desorbitan.

Actualmente, o lanzamento do ANSER CubeSats está en suspenso xa que o voo VV23 de Vega está sometido a controis despois dun lanzamento fregado. As actualizacións sobre unha nova data de lanzamento aínda están por anunciar. Esperemos que en breve os CubeSats ANSER emprendan o voo e demostren a eficacia das ás como medio de propulsión por satélite.

Fontes:

– ESA – CubeSats sen combustible de Vega para manter a formación con ás

– UT – Un Cubesat probará a auga como sistema de propulsión

– UT – O primeiro Cubesat cun propulsor de efecto Hall foi ao espazo

– UT – As naves espaciais poderían estar equipadas con pequenos propulsores que usan auga como propulsor