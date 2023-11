Zombie Star envía sinais de vida: un estraño fenómeno revelado

By

Os científicos fixeron un descubrimento innovador ao observar unha estrela distante que parecía resucitar dos mortos, emitindo "sinales de vida" en forma de bengalas enerxéticas. Este evento extraordinario supón a primeira vez que se observa un fenómeno deste tipo e suscita preguntas interesantes sobre a natureza dos cadáveres estelares.

A notable resurrección da estrela zombie detectouse inicialmente en setembro de 2022 cando os científicos escanearon os datos recollidos nunha instalación de California. Máis tarde, en decembro, os investigadores notaron unha intensa explosión de brillo da estrela, que se asemellaba a unha explosión que desapareceu rapidamente. Sorprendentemente, as bengalas continuaron durante varios meses, brillando coa mesma intensidade que a explosión orixinal da estrela, mesmo despois de 100 días.

Os científicos cren agora que estas explosións misteriosas e extremas orixínanse dos restos da propia estrela. Despois de morrer, unha estrela pode deixar atrás un buraco negro ou estrela de neutróns, que segue a mostrar actividade. Pénsase que as poderosas bengalas asistidas emerxen destes cadáveres estelares.

Non se pode exagerar a importancia deste descubrimento. Anna YQ Ho, profesora asistente de astronomía, explica: "Isto aclara anos de debate sobre o que potencia este tipo de explosión e revela un método inusualmente directo para estudar a actividade dos cadáveres estelares". As propiedades únicas destas bengalas desafían as explicacións convencionais, deixando aos investigadores abraiados por este fenómeno nunca visto na astronomía.

Para garantir a validez dos seus descubrimentos, os científicos examinaron a fondo os datos e solicitaron o apoio de máis de 70 coautores e 15 telescopios. Observouse que o comportamento pulsante da estrela repetiuse polo menos 14 veces nun lapso de 120 días, o que suxire que puido haber aínda máis ocorrencias.

Esta investigación revolucionaria foi documentada nun artigo recentemente publicado titulado 'Minutes-duration Optical Flares with Supernova Luminosities' na estimada revista científica Nature. A pesar deste avance significativo, os científicos aínda se esforzan por comprender os procesos subxacentes que impulsan a unha estrela morta a seguir comportándose dunha forma tan extraordinaria.

Máis información sobre o comportamento das estrelas zombies promete desvelar os misterios do universo e arroxar luz sobre o intrincado funcionamento da evolución estelar. O estudo destes cadáveres recentemente formados pode proporcionar información inestimable sobre as súas propiedades e os fenómenos extraordinarios que exhiben.

FAQ

Que é unha estrela zombie?

Unha estrela zombie refírese a unha estrela que morreu pero que segue mostrando sinais de actividade, como emitir bengalas de luz.

Que causa as bengalas brillantes observadas nas estrelas zombies?

Os científicos cren que estas bengalas brillantes orixínanse do propio cadáver da estrela, que podería estar en forma de buraco negro ou estrela de neutróns.

Cal é a importancia deste descubrimento?

Este descubrimento salda anos de debate científico sobre a natureza da actividade explosiva observada nas estrelas zombies e ofrece unha oportunidade única para estudar o comportamento dos cadáveres estelares.

Como confirmaron os científicos a validez dos seus descubrimentos?

Os científicos analizaron meticulosamente os datos e colaboraron con numerosos expertos, empregando o uso de múltiples telescopios para confirmar a aparición e repetibilidade das bengalas.

Cales son os seguintes pasos para estudar estrelas zombies?

Os científicos continúan as súas investigacións para comprender os mecanismos subxacentes que impulsan o comportamento inusual das estrelas mortas e a súa capacidade para emitir labaradas de luz tan intensas.