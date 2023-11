Unha nova análise revela unha carga útil adicional misteriosa no obxecto que chocou coa Lúa

Un estudo recente realizado polos astrónomos Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray e o seu equipo arroxou unha nova luz sobre o misterioso obxecto que chocou coa Lúa o 4 de marzo de 2022. Ao contrario das teorías iniciais, o obxecto non era un só elemento de restos. ruptura ao impacto. En cambio, probablemente levaba unha carga útil adicional non revelada.

A viaxe deste obxecto comezou en marzo de 2015 cando foi descuberto polo Catalina Sky Survey. Inicialmente pensouse que era un asteroide próximo á Terra, máis observacións revelaron que se trataba de lixo espacial. Posteriormente determinouse que o obxecto tivo un sobrevoo lunar en febreiro de 2015, o que levou aos astrónomos a sospeitar que podería tratarse do corpo do foguete Falcon 9 lanzado pola NASA para a misión do Observatorio do Clima do Espazo Profundo.

Non obstante, a medida que se recolleron máis datos a través dos sobrevoos terrestres, fíxose evidente que a traxectoria e a liña temporal do obxecto estaban aliñadas coa misión chinesa Chang'e 5-T1 á Lúa en outubro de 2014. Nun xiro sorprendente, o Ministerio de Asuntos Exteriores chinés negou que o obxecto era da súa misión. Non obstante, o recente artigo de Campbell et al confirma que o obxecto era realmente o corpo do foguete Long March 3C da misión Chang'e 5-T1.

A colisión na Lúa deu lugar a un estraño cráter dobre, desafiando as expectativas dunha etapa de foguete gastada. Isto levou aos expertos a concluír que o corpo do foguete debía ter unha carga útil adicional. Mark Robinson, investigador principal da Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, destacou a natureza única do dobre cráter e comparouno cos impactos dun só cráter doutros corpos de foguetes.

Aínda que os funcionarios chineses negaron calquera implicación, o Comando Espacial do Departamento de Defensa dos Estados Unidos afirmou que o foguete en cuestión non desorbitara como se afirmaba. A falta de transparencia con respecto aos restos espaciais e a súa carga útil pon de manifesto a necesidade de mellorar os procedementos de seguimento por parte das axencias espaciais e dos provedores de lanzamentos. Tales medidas evitarían a confusión e os perigos potenciais con respecto a obxectos non identificados no espazo. Unha maior divulgación do número e natureza das cargas útiles a bordo podería abordar estes problemas e garantir unha exploración espacial e viaxes máis seguras no futuro.

FAQ

P: Cal foi o obxecto que chocou coa Lúa?



R: Os astrónomos determinaron que o obxecto era o corpo do foguete Long March 3C da misión chinesa Chang'e 5-T1 á Lúa.

P: O obxecto levaba unha carga útil adicional?



R: Si, o estudo recente suxire que o obxecto levaba unha carga útil adicional non revelada, o que explica a peculiar formación de dobre cráter tras o impacto.

P: Por que houbo confusión arredor da identidade do obxecto?



R: O Ministerio de Asuntos Exteriores chinés negou inicialmente que o obxecto fose da súa misión, o que provocou incerteza e especulacións. Non obstante, as análises e datos posteriores confirmaron a súa orixe.

P: Cales son as implicacións deste evento?



R: Este incidente subliña a importancia de desenvolver mellores procedementos de seguimento para as axencias espaciais e as empresas de lanzamento para evitar confusións e garantir a seguridade da exploración espacial. Tamén destaca a necesidade dunha maior transparencia na divulgación do número e natureza das cargas útiles a bordo.