O mecanismo de condensación de proteínas nas neuronas do receptor táctil

O tacto xoga un papel crucial no noso benestar físico, emocional e social. É esencial para a integración sensorial, a expresión emocional e o desenvolvemento cognitivo. A capacidade de percibir o tacto permítenos establecer conexións cos demais e comprender o mundo que nos rodea. Pero, como exactamente as células do noso corpo perciben e transmiten forzas mecánicas?

Un estudo recente publicado en Nature Cell Biology por investigadores do ICFO e do IRB Barcelona arroxou luz sobre o mecanismo polo cal os condensados ​​de proteínas pasan de estado líquido a estado sólido nas neuronas receptoras táctiles. Os condensados ​​de proteínas son complexos biomoleculares que xogan un papel en diversos procesos fisiolóxicos e patolóxicos.

Os investigadores centráronse nunha proteína chamada MEC-2, que é responsable da mecánica da membrana e da actividade das canles iónicas. Descubriron que MEC-2 forma condensados ​​nas neuronas receptoras táctiles. Mediante imaxes de fluorescencia e técnicas de microscopía molecular, os investigadores observaron dúas poboacións diferentes de MEC-2: unha piscina líquida preto do corpo celular que axuda ao transporte e unha poboación madura de tipo sólido nas neuritas distais que sostén forzas mecánicas durante o tacto.

Experimentos posteriores revelaron os mecanismos moleculares detrás do proceso de condensación e como cambian as propiedades mecánicas dos condensados ​​co paso do tempo. Os investigadores tamén descubriron que outra proteína chamada UNC-89 promove a maduración da rixidez dos condensados ​​MEC-2, o que leva a un cambio na súa función biolóxica.

Estes descubrimentos proporcionan información sobre o papel dos condensados ​​de proteínas na mecanotransdución, onde as células converten estímulos mecánicos en actividade electroquímica. A transición de estado fluído a estado sólido cambia a función dos condensados, o que lles permite facilitar a integración e conversión de indicacións mecánicas durante a mecanosensación.

Comprender a función dos condensados ​​de proteínas pode ter implicacións significativas para o desenvolvemento de terapias e tratamentos innovadores. Pode axudar a identificar detalles moleculares relacionados coas transicións de rixidez na saúde e na enfermidade, así como proporcionar información sobre trastornos neurolóxicos.

Fonte: Nature Cell Biology (sen URL proporcionada)

Definicións:

– Condensados ​​de proteínas: complexos biomoleculares que forman estruturas líquidas nas células.

– Mecanotransdución: proceso polo cal as células converten un estímulo mecánico en actividade electroquímica.

– Maduración da rixidez: transición dos condensados ​​dun estado fluído a un estado sólido.

– Mecanosensación: a percepción das forzas mecánicas polas células.