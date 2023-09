A importancia do exercicio físico regular para manter un estilo de vida saudable

By

O exercicio regular xoga un papel importante no mantemento dun estilo de vida saudable. Practicar actividade física de forma constante ofrece numerosos beneficios tanto para o corpo como para a mente. Desde o control do peso ata a mellora da saúde mental, incorporar o exercicio á rutina diaria é fundamental.

O exercicio defínese como calquera movemento corporal que require que os músculos traballen e leva a un aumento da frecuencia cardíaca. Vén en varias formas, como actividades cardiovasculares como correr, andar en bicicleta ou natación, así como exercicios de adestramento de forza como levantar pesas ou facer adestramento de resistencia.

Un dos principais beneficios do exercicio regular é o control do peso. Participar en actividade física axuda a queimar calorías, axudando así á perda de peso ou ao mantemento do peso. Tamén axuda a previr o desenvolvemento de enfermidades crónicas, como enfermidades cardíacas, hipertensión arterial e diabetes.

Ademais, o exercicio ten un impacto positivo na saúde mental. Libera endorfinas, que se coñecen como as hormonas do "sentirse ben", e poden reducir os síntomas da depresión e da ansiedade. A actividade física regular tamén axuda a mellorar a calidade do sono, mellorar a función cognitiva e aumentar o estado de ánimo e a autoestima en xeral.

Para obter os beneficios do exercicio, recoméndase realizar polo menos 150 minutos de actividade aeróbica moderada ou 75 minutos de actividade vigorosa por semana. É importante escoller actividades que lle gusten para aumentar a consistencia e a adhesión ao réxime de exercicios.

En conclusión, o exercicio regular é esencial para manter un estilo de vida saudable. Ofrece numerosos beneficios para a saúde física e mental, incluíndo o control do peso, a prevención de enfermidades, o estado de ánimo mellorado e a función cognitiva mellorada. Incorporar o exercicio nas rutinas diarias pode mellorar significativamente o benestar xeral e a calidade de vida.

Definicións:

– Exercicio: Calquera movemento corporal que requira traballo muscular e aumente a frecuencia cardíaca.

– Endorfinas: produtos químicos liberados no cerebro que axudan a reducir a dor e aumentar o estado de ánimo.

Fontes:

– Instituto Nacional de Diabetes e Enfermidades Dixestivas e Renais

- Clínica Mayo