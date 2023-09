Poxarase en París un esqueleto de dinosauro de 150 millóns de anos que raramente se atopa

By

Un esqueleto de Camptosaurus ben conservado, alcumado cariñosamente Barry, poxarase en París o próximo mes. Descuberto en Wyoming, Estados Unidos, na década de 1990, o dinosauro foi restaurado inicialmente polo paleontólogo Barry James en 2000, de aí o seu nome. Recentemente, o laboratorio italiano Zoic adquiriu o esqueleto e levou a cabo máis traballos de restauración. Barry, que mide 2.10 metros de alto e 5 de longo, é un exemplar excepcionalmente intacto, co 90% do seu cráneo e o 80% do seu esqueleto total.

Segundo o poxador do Hotel Drouot, Alexandre Giquello, a integridade de Barry fai que sexa un achado extremadamente raro. Os exemplares de dinosauros no mercado da arte son pouco frecuentes, e só se producen algunhas vendas en todo o mundo cada ano. De feito, en abril deste ano, un esqueleto composto dun Tyrannosaurus Rex xigante, composto por 293 ósos obtidos de tres T-Rex diferentes, foi vendido por 9.4 millóns de dólares nunha poxa en Zúric. Isto demostra o importante interese e valor que se lles dá a tales fósiles.

O Camptosaurus foi un gran dinosauro herbívoro que existía durante o período xurásico tardío ata o inicio do Cretácico. Co prezo de poxa previsto de Barry que oscila entre os 1.2 millóns de euros (1.98 millóns de dólares), a súa rareza e a súa excepcional conservación contribúen ao seu valor. Esta venda presenta unha oportunidade para que os afeccionados á paleontoloxía e os coleccionistas adquiran unha peza notable da historia natural. O esqueleto expoñerase publicamente antes da poxa, permitindo que os interesados ​​se marabillan con esta marabilla de 150 millóns de anos.

