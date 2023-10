Os astrónomos detectan a ráfaga de radio rápida máis distante, arroxando luz sobre a materia desaparecida do universo

Un equipo de astrónomos fixo un descubrimento emocionante: afirman detectar a ráfaga de radio rápida máis distante xamais observada. Crese que a explosión, que foi detectada por primeira vez en xuño de 2022 polo telescopio Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), se orixinou dun grupo de galaxias fusionadas. Estímase que a enerxía liberada durante este evento cósmico equivale a 30 anos de emisión total do sol, condensada nunha fracción de milisegundo.

Usando unha serie de pratos conectados ao radiotelescopio, os investigadores puideron reducir a orixe da explosión de radio. Despois utilizaron o Very Large Telescope do Observatorio Europeo Austral para buscar a galaxia da que se orixinou a explosión. Este descubrimento supón a primeira vez que se descubriu que unha ráfaga deste tipo é máis antiga e máis afastada que calquera ráfaga de radio rápida detectada previamente.

As ráfagas de radio rápidas, que son pulsos de curta duración de intensas emisións de radio, desconcertaron aos astrónomos durante anos. Aínda que ata agora se identificaron aproximadamente 50, os científicos cren que hai miles máis esperando ser detectados. Ademais, o estudo suxire que estas explosións poderían proporcionar información valiosa para medir a masa do universo.

Os métodos actuais utilizados para estimar a masa do universo produciron resultados contradictorios que desafían o modelo estándar da cosmoloxía. Non obstante, os investigadores detrás deste descubrimento propoñen que estudar as ráfagas rápidas de radio pode axudar a encher as pezas que faltan do crebacabezas. En concreto, ao observar estes estalidos, os científicos poden medir a materia "ausente" entre galaxias e obter unha comprensión máis precisa da masa do universo.

Segundo o profesor Ryan Shannon, co-líder do estudo, falta máis da metade da materia normal esperada no universo. Crese que esta materia está situada no espazo entre galaxias, pero a súa natureza difusa e quente dificulta a súa detección mediante técnicas convencionais. Os descubrimentos do equipo aliñan co traballo do falecido astrónomo australiano Jean-Pierre Macquart, que demostrou en 2020 que ráfagas de radio rápidas máis distantes revelan gases difusos entre galaxias.

Este último descubrimento confirma a prevalencia de ráfagas rápidas de radio no cosmos e destaca a súa importancia potencial para estudar a estrutura do universo. Non obstante, o equipo recoñece que a xeración actual de telescopios pode estar alcanzando os seus límites para detectar ráfagas máis distantes. Serán necesarios dispositivos futuros máis potentes para descubrir os misterios destes fenómenos cósmicos.

