Rochas espaciais recén descubertas que a Terra está a axiña

By

A NASA detectou recentemente cinco asteroides que se prevé que fagan encontros próximos coa Terra nos próximos días. Estes obxectos celestes, que varían en tamaño e velocidade, están proporcionando oportunidades inestimables para que os científicos estuden a dinámica e o comportamento dos asteroides.

Unha das rochas espaciais máis intrigantes é o asteroide 2023 VW5. Cun ancho de aproximadamente 89 pés, este asteroide é bastante grande. Está a correr polo espazo a unha velocidade sorprendente duns 40,269 quilómetros por hora. Durante a súa aproximación máis próxima, chegará a unha distancia de 1.7 millóns de quilómetros do noso planeta.

Outro asteroide notable é o Asteroide 2023 WV. Esta rocha espacial en particular mide case 51 pés de ancho e pasará pola Terra o mesmo día que o asteroide 2023 VW5. A súa órbita levarao a unha proximidade de aproximadamente 879,000 quilómetros, mentres navega a unha velocidade duns 50,598 quilómetros por hora.

Estes encontros próximos ofrecen aos científicos a oportunidade de reunir información detallada sobre as composicións, formas e traxectorias destes asteroides. Ao estudar estes obxectos celestes, os investigadores poden obter información sobre as súas orixes e as posibles ameazas que poden representar para o noso planeta.

FAQ:

P: Cantos asteroides pasarán pola Terra nos próximos días?

R: A NASA detectou un total de cinco asteroides que farán encontros próximos coa Terra.

P: Cales son os tamaños destes asteroides?

R: Os tamaños dos asteroides varían entre aproximadamente 51 pés e 89 pés de ancho.

P: Cales son as velocidades destes asteroides?

R: Os asteroides viaxan a velocidades que oscilan entre os 40,269 quilómetros por hora e os 50,598 quilómetros por hora.

P: A que punto se achegará á Terra o asteroide máis próximo?

R: O asteroide máis próximo estará a unha distancia de 1.7 millóns de quilómetros da Terra.

P: Que poden aprender os científicos estudando estes asteroides?

R: Ao estudar estes asteroides, os científicos poden reunir información sobre as súas composicións, formas e traxectorias, obtendo información sobre as súas orixes e as posibles ameazas para a Terra.