Espiral de Fibonacci usada para a navegación lunar

Os científicos desenvolveron un novo método para a navegación lunar, utilizando a espiral de Fibonacci para calcular os parámetros óptimos para un sistema similar ao GPS na Lúa. O enfoque innovador axuda a modernizar a navegación dos vehículos lunares, ofrecendo cartografías máis precisas baseadas na forma elipsoidal única da Lúa.

Kamilla Cziráki, estudante de xeofísica da Universidade Eötvös Loránd, colaborou co profesor Gábor Timár para aplicar a metodoloxía do matemático Fibonacci para adaptar o sistema GPS da Terra á Lúa. Os seus descubrimentos foron publicados na revista Acta Geodaetica et Geophysica.

Mentres a humanidade se prepara para volver á Lúa, céntrase en atopar métodos de navegación lunar. É probable que os futuros vehículos lunares sexan asistidos por un sistema de navegación por satélite similar ao GPS na Terra. Porén, os sistemas GPS actuais non consideran a forma do noso planeta, senón que usan un elipsoide de rotación que mellor se adapta ao xeoide.

Para aplicar solucións de software GPS á Lúa, hai que definir parámetros específicos. A forma do elipsoide que mellor se adapta á superficie da Lúa e os eixes semi-maior e semimenor son factores importantes. A forma da Lúa non é perfectamente esférica pero pódese aproximar como un elipsoide xiratorio.

No seu estudo, Cziráki e Timár calcularon os parámetros do elipsoide xiratorio que mellor se adaptan á forma teórica da Lúa utilizando unha base de datos chamada selenoide lunar. Usaron a esfera de Fibonacci para organizar os puntos de mostra na superficie da Lúa, aumentando gradualmente o número de puntos de mostraxe para estabilizar os valores dos parámetros.

Elixiuse a espiral de Fibonacci, un método establecido polo matemático Leonardo Fibonacci, porque se pode implementar con código sinxelo e proporciona resultados precisos. Este método tamén se aplicou á Terra, reconstruíndo unha boa aproximación do elipsoide WGS84 empregado polo GPS.

Este novo enfoque da navegación lunar é prometedor para futuras misións de exploración lunar, proporcionando cartografías máis precisas baseadas na forma única da Lúa. Representa un paso importante na modernización dos sistemas de navegación dos vehículos lunares e na mellora da nosa comprensión da superficie da Lúa.

Referencia: “Parameters of the best fitting lunar ellipsoid based on GRAIL's selenoid model” de Kamilla Cziráki e Gábor Timár, 27 de xuño de 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w