Os astrónomos detectan unha misteriosa explosión de ondas de radio de hai 8 millóns de anos

Un informe recente de CNN.com revela que os astrónomos fixeron un descubrimento fascinante: a detección dunha misteriosa explosión de ondas de radio que tardou 8 millóns de anos en chegar á Terra. Estas ráfagas de radio rápidas (FRB) non só son incriblemente distantes, senón que tamén son notablemente enérxicas.

Os FRB son ráfagas intensas de ondas de radio que duran só milisegundos. As súas orixes seguen sendo moi descoñecidas, pero crese que son flashes transitorios extragalácticos de ondas de radio. Observouse que algúns FRB teñen duracións variables, e algúns mostran sub-ráfagas que duran só microsegundos, mentres que outros poden persistir durante varios segundos.

O FRB máis recente observado, coñecido como FRB 20220610A, localizouse nun complexo sistema de galaxias hóspede cun valor de desprazamento ao vermello de 1.016 ± 0.002. A fonte destes FRB foi durante moito tempo un tema de especulacións e teorías, e algúns suxiren que poderían ser o resultado do choque de púlsares con asteroides en sistemas estelares distantes.

Os astrónomos confiaron en radiotelescopios como a matriz ASKAP en Australia Occidental para rastrexar e estudar estes esquivos estalidos cósmicos. A matriz ASKAP xogou un papel crucial na detección do FRB de xuño de 2022, axudando aos investigadores a determinar a súa orixe. As observacións de seguimento empregando o Very Large Telescope do Observatorio Europeo Austral revelaron que a galaxia fonte do FRB é máis antiga e máis afastada que calquera outra fonte FRB descuberta previamente, sendo probablemente parte dun grupo de galaxias que se fusionan.

Investigadores da Universidade de Tokio estableceron interesantes paralelismos entre os FRB e os fenómenos naturais como terremotos e erupcións solares. Aínda que os FRB presentan diferenzas significativas coas erupcións solares, comparten notables semellanzas cos terremotos. Este achado apoia a teoría de que os FRB son causados ​​por "terremotos estelares" que ocorren na superficie das estrelas de neutróns. Comprender o comportamento da materia de alta densidade e os aspectos da física nuclear podería ser moi axudado por un estudo máis profundo dos FRB.

A causa dos FRB segue sendo un misterio, aínda que se especulou con que algunhas destas explosións poderían ter unha orixe extraterrestre. Non obstante, a teoría imperante suxire que polo menos algúns FRB son emitidos por magnetares, que son estrelas de neutróns con campos magnéticos extremadamente fortes.

Curiosamente, o descubrimento do FRB de 8 millóns de anos podería axudar a resolver o misterio da materia desaparecida do universo. Os científicos cren que a metade da materia que debería existir hoxe no universo está efectivamente desaparecida. Esta "materia ausente" está composta por barións, a materia ordinaria formada por protóns e neutróns. A medida que os FRB viaxan a grandes distancias, a súa radiación é dispersa por esta materia que falta. Medindo as distancias a uns cantos FRB, os investigadores poden determinar a densidade do universo e, potencialmente, localizar a materia bariónica que falta.

