A NASA monitoriza o asteroide colosal que se achega á Terra

A NASA segue de preto a aproximación dun asteroide masivo coñecido como 1998 HH49. Estímase que ten o tamaño dun edificio a 600 pés, este asteroide vai voando pola Terra mañá, 17 de outubro. Cunha aproximación máis próxima de aproximadamente 1.17 millóns de quilómetros, a NASA clasificou este asteroide como potencialmente perigoso debido ao seu tamaño.

Pertencente ao grupo de asteroides Apolo, que atravesan a Terra e representan ameazas potenciais, 1998 HH49 foi observado por primeira vez o 28 de abril de 1998. Viaxará a unha velocidade relativa de 53,233 quilómetros por hora. A clase de asteroides Apollo chamou a atención en 2013 cando o meteoro de Chelyabinsk, pertencente a este grupo, explotou sobre a cidade rusa de Chelyabinsk, causando danos xeneralizados e feridas.

Para avaliar o risco de impacto e comprender mellor a órbita destes asteroides próximos á Terra, a NASA utiliza un sistema sofisticado chamado Sentry II. Ao recoller observacións precisas da posición dun asteroide no ceo, os datos infórmanse ao Minor Planet Center, que despois alimenta esa información ao Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). O CNEOS utiliza estes datos para establecer a órbita máis probable do asteroide arredor do Sol.

Sentry II emprega un algoritmo único para avaliar escenarios de impacto potenciais e selecciona estratexicamente puntos aleatorios dentro da rexión de incerteza para identificar eventos de baixa probabilidade. Isto permite á NASA supervisar e rastrexar asteroides potencialmente perigosos e emitir alertas cando sexa necesario.

Mentres as tormentas solares e os asteroides seguen representando riscos para o noso planeta, o seguimento dilixente e os sistemas avanzados da NASA proporcionan información crucial para protexer a Terra de posibles impactos.

Fontes:

– NASA CNEOS

– Minor Planet Center