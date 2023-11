O Telescopio Espacial James Webb da NASA sorprendeu unha vez máis aos astrónomos coas súas excepcionais capacidades, esta vez ofrecendo unha visión cativadora da enigmática rexión de formación estelar de Sagittarius C (Sgr C) no corazón da nosa galaxia. Situado a uns 300 anos luz de distancia do buraco negro supermasivo Sagittarius A no centro da Vía Láctea, Sgr C é un espectáculo de 500,000 estrelas, con especial atención a unha colección de protoestrelas que rouban o foco de atención.

Nesta imaxe innovadora, a resolución e sensibilidade sen precedentes de Webb revelan innumerables características nunca antes observadas nesta rexión. "Webb revela unha incrible cantidade de detalles, que nos permiten estudar a formación estelar neste tipo de ambientes dun xeito que antes non era posible", dixo Samuel Crowe, investigador principal e estudante da Universidade de Virginia. Esta notable visión deriva da falta de datos infravermellos anteriores e das inmensas capacidades do telescopio Webb.

Un dos achados clave é a presenza dunha protoestrela masiva, máis de 30 veces a masa do noso Sol, situada dentro deste novo cúmulo estelar. Aínda que a nube que rodea estas protoestrelas parece escura e pouco poboada, é, de feito, unha das rexións máis densamente abarrotadas da galaxia. A densidade da nube obstruye a luz das estrelas situadas detrás dela, creando unha ilusión de baleiro.

A cámara de infravermellos próximos (NIRCam) de Webb capturou amplas emisións de hidróxeno ionizado que rodean a parte inferior da nube escura en tons cian vibrantes. O amplo alcance desta rexión de hidróxeno desafía as teorías existentes, xa que se estende moito máis aló do observado anteriormente. Os astrónomos enfróntanse agora á intrigante tarefa de comprender as orixes e a influencia desta rexión de hidróxeno estendida.

Outro enigma fascinante reside nas estruturas dispersas e caóticas en forma de agulla dentro do hidróxeno ionizado, que esixen máis investigacións. Rubén Fedriani, co-investigador do proxecto do Instituto Astrofísica de Andalucía en España, describe o centro galáctico como un "lugar ateigado e tumultuoso", no que nubes de gas altas forman estrelas que interactúan co gas circundante a través das súas saídas, chorros. , e radiación.

Mentres os científicos continúan desvelando os misterios agochados dentro da extensión celeste, os descubrimentos do telescopio James Webb desde o corazón da nosa galaxia ofrecen oportunidades sen precedentes para afondar máis nos segredos cósmicos. Situado a só 25,000 anos luz de distancia da Terra, o centro galáctico ofrece aos astrónomos unha visión de preto das estrelas individuais, arroxando luz sobre o intrincado proceso de formación estelar e a súa dependencia do medio cósmico único. Con cada revelación, o telescopio Webb abre o camiño para unha comprensión máis profunda do noso universo.