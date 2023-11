O telescopio espacial James Webb da NASA revela os segredos do Centro Galáctico

O telescopio espacial James Webb da NASA ofreceu unha visión sen precedentes do corazón da nosa galaxia, descubrindo detalles fascinantes da rexión de formación estelar coñecida como Sagittarius C (Sgr C). Esta impresionante imaxe mostra unha colección de protoestrelas que rouban o foco entre as 500,000 estrelas que residen a uns 300 anos luz de Saxitario A, o buraco negro supermasivo central da Vía Láctea.

A diferenza de calquera observación anterior, os datos infravermellos capturados polo telescopio Webb ofrecen un nivel incrible de resolución e sensibilidade, o que permite aos científicos descubrir numerosas características por primeira vez. Samuel Crowe, o investigador principal do equipo de observación e estudante de graduación da Universidade de Virxinia, expresou entusiasmo pola nova capacidade de estudar a formación estelar neste ambiente. As revelacións de Webb ofrecen unha oportunidade inigualable para probar as teorías actuais da formación estelar nas condicións extremas do centro galáctico, segundo o profesor Jonathan Tan, un dos asesores de Crowe.

Un dos descubrimentos notables dentro de Saxitario C é unha protoestrela masiva, que supera 30 veces a masa do noso Sol. Curiosamente, a densidade da nube que rodea estas protoestrelas crea a ilusión dunha zona menos poboada, a pesar de ser unha das zonas máis densamente abarrotadas da galaxia. A imaxe tamén mostra nubes infravermellos-escuras máis pequenas, que se asemellan a baleiros cheos de estrelas, onde as estrelas novas están en proceso de formación.

O instrumento de cámara de infravermellos próximos (NIRCam) de Webb captou amplas emisións de hidróxeno ionizado que rodean a parte inferior da nube escura, representadas en tons cian vivos. Esta rexión de hidróxeno esténdese máis lonxe do previsto, facendo preguntas interesantes sobre as fontes dos seus fotóns enerxéticos. Ademais, os expertos están investigando as estruturas caóticas tipo agulla dentro do hidróxeno ionizado, que se espallan en múltiples direccións.

Rubén Fedriani, co-investigador do Instituto Astrofísica de Andalucía en España, describe o centro galáctico como un lugar ateigado e tumultuoso, onde as nubes de gas forman estrelas e impactan o gas circundante a través dos seus ventos, chorros e radiación.

Mentres o telescopio espacial James Webb segue revelando os misterios do noso universo, a nova comprensión do centro galáctico ofrece información valiosa sobre as complejidades da formación estelar e do medio cósmico. Situado a 25,000 anos luz da Terra, o centro galáctico ofrece aos astrónomos a capacidade de estudar estrelas individuais cun detalle sen precedentes, arroxando luz sobre os diversos procesos de formación estelar en diferentes rexións da galaxia.

