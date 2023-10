Antigos diamantes superprofundos arroxan luz sobre a formación do supercontinente

Un equipo internacional de expertos analizou antigos diamantes superprofundos de minas de Brasil e África Occidental, arroxando nova luz sobre a formación, estabilización e movemento dos supercontinentes. Estes diamantes, formados hai entre 650 e 450 millóns de anos baixo o supercontinente Gondwana, proporcionan información valiosa sobre a evolución dos continentes durante as primeiras etapas da vida complexa na Terra.

Os diamantes, que se formaron hai millóns ou miles de millóns de anos, poden proporcionar información sobre o manto terrestre. Son un dos poucos minerais que poden sobrevivir e rexistrar os antigos ciclos de creación e destrución dos supercontinentes. A análise destes diamantes superprofundos revelou procesos xeolóxicos descoñecidos e o seu papel no crecemento de supercontinentes como Gondwana.

O equipo de expertos, dirixido pola doutora Suzette Timmerman da Universidade de Berna en Suíza, databa os diamantes que se formaron nas profundidades de Gondwana. Descubriron que os diamantes formáronse cando o supercontinente cubriu o Polo Sur hai entre 650 e 450 millóns de anos. As rochas hospedantes dos diamantes fixéronse flotantes durante a formación do diamante, transportando material subducido do manto e os diamantes, contribuíndo efectivamente ao crecemento do supercontinente desde abaixo.

Hai uns 120 millóns de anos, Gondwana comezou a romperse, dando lugar á formación dos océanos actuais como o Atlántico. Os diamantes, que levaban inclusións atrapadas da rocha anfitriona, foron levados á superficie terrestre durante violentas erupcións volcánicas hai uns 90 millóns de anos. Estas erupcións ocorreron nos fragmentos continentais de Brasil e África occidental, que antes formaron parte de Gondwana.

O estudo destes diamantes superprofundos proporcionou información sobre a formación e estabilización dos continentes, contribuíndo finalmente á evolución temperá da vida na Terra. A complexa historia destes diamantes indica que viaxaron vertical e horizontalmente dentro da Terra, trazando a formación e evolución do supercontinente. Esta investigación destaca o papel integral dos diamantes para comprender o crecemento e o movemento dos continentes.

Os experimentos e análises de inclusións de diamantes están en curso na Universidade de Witwatersrand en Sudáfrica, onde se están a desenvolver un novo laboratorio de isótopos e metodoloxías. A investigación ten como obxectivo mellorar a nosa comprensión de como evolucionan e se moven os continentes, así como a súa importancia para o desenvolvemento e a sustentabilidade da vida na Terra.

