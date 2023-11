Científicos resolven un misterio centenario detrás do fume roxo do ouro explosivo

Científicos da Universidade de Bristol descubriron finalmente o segredo de longa data detrás do fume roxo producido ao detonar o ouro fulminante, o primeiro explosivo alto coñecido do mundo. Este achado marca a resolución dun crebacabezas de alquimia de 400 anos de antigüidade que intrigou aos investigadores durante séculos.

O ouro fulminante, un composto descuberto polos alquimistas no século XVI, está composto por varios compostos, sendo o amoníaco a fonte principal do seu poder explosivo. Notablemente, o alquimista alemán Sebald Schwaertzer observou o fume claramente roxo emitido por este material explosivo en 16, espertando a curiosidade entre os químicos ao longo dos anos.

Aínda que a composición química do ouro fulminante é coñecida desde hai bastante tempo, a razón detrás do fume roxo seguía sendo un misterio. Aínda que antes se sospeitaba que as nanopartículas de ouro contribuían á súa cor, esta hipótese carecía de probas concretas. Non obstante, o profesor Simon Hall e o seu doutoramento. o estudante Jan Maurycy Uszko da Universidade de Bristol confirmou agora esta teoría.

Para investigar, o equipo de investigación creou ouro fulminante e detonou coidadosamente mostras de 5 mg en papel de aluminio. Recolleron o fume resultante usando mallas de cobre e analizárono baixo un microscopio electrónico de transmisión. A análise revelou a presenza de nanopartículas de ouro esféricas, confirmando así o papel do ouro na xeración do enigmático fume roxo.

Con este enigma histórico finalmente resolto, o profesor Hall e o seu equipo agora planean utilizar a mesma metodoloxía para estudar as propiedades das nubes producidas por outros fulminados metálicos, como platino, prata, chumbo e mercurio. Estes materiais presentan misterios intrigantes que aínda non foron desvelados.

O traballo de investigación titulado "Crisopea explosiva" pódese acceder no servidor de preimpresión arXiv.

