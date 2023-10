STS-58: Realización de investigacións en ciencias da vida no espazo

O 18 de outubro de 1993, o transbordador espacial Columbia embarcouse na misión STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Esta misión tiña como obxectivo avanzar na comprensión da adaptación fisiolóxica aos voos espaciais mediante unha serie de experimentos de vangarda. A tripulación de sete membros do STS-58 estaba formada polo comandante John E. Blaha, o piloto Richard A. Searfoss, o comandante de carga útil Dr. M. Rhea Seddon, os especialistas de misión William S. McArthur, o doutor David A. Wolf, Shannon M. Lucid. , e o especialista en carga útil o doutor Martin J. Fettman.

O obxectivo principal da misión era estudar os sistemas cardiovascular, pulmonar, regulador, neurovestibular e musculoesquelético para coñecer as respostas fisiolóxicas aos voos espaciais. Ao longo de 14 días, a tripulación realizou 14 experimentos, oito deles nos que participaron os astronautas como suxeitos de proba e os seis restantes con ratas de laboratorio.

Para optimizar o retorno científico dos investigadores principais, a misión orixinal do Spacelab-4, que estaba sobresubscrita, dividiuse en dúas misións. Esta misión STS-58, como segunda parte, foi nomeada SLS-2. A anterior misión SLS-1 tiña lugar en xuño de 1991 e implicaba nove experimentos realizados por unha tripulación de sete membros.

O transbordador espacial Columbia despegou do Centro Espacial Kennedy en Florida, realizando o décimo quinto lanzamento da súa vida. A tripulación traballou no módulo Spacelab, que estaba montado no compartimento de carga útil do transbordador. Este módulo fora desenvolvido pola Axencia Espacial Europea (ESA) e tamén fora utilizado en misións anteriores.

Os experimentos no STS-58 requiriron que os membros da tripulación recollían e analizasen amplos datos, tanto antes como durante a misión. Por exemplo, Lucid e Fettman tiñan catéteres enroscados polas veas do brazo ata o corazón para medir directamente o efecto da ingravidez na presión venosa central. A tripulación tamén estudou a adaptación motora sensorial, utilizando unha cúpula xiratoria con puntos de cores e unha cadeira xiratoria para medir a percepción e os reflexos dos astronautas na ingravidez.

Ademais dos experimentos científicos, a tripulación participou noutras actividades, como participar no Programa Médico Orbiter de Duración Estendida e comunicarse coas persoas no terreo a través do Experimento de Radio Amateur de Shuttle. Tamén aproveitaron para capturar máis de 4,000 fotografías da Terra abaixo.

En xeral, a misión STS-58 foi un fito significativo na investigación en ciencias da vida realizada no espazo. Proporcionou información valiosa sobre a adaptación fisiolóxica aos voos espaciais e abriu o camiño para futuras misións e experimentos neste campo.

