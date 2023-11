Un novo estudo revela pistas sobre a evolución da ecolocalización en baleas e golfiños

Un estudo recente arroxou luz sobre a historia evolutiva da ecolocalización en baleas dentadas e golfiños. A ecolocalización é unha habilidade notable que permite a estas criaturas mariñas navegar, comunicarse e cazar no seu medio submarino. Ao analizar unha gran colección de fósiles da extinta familia Xenorophidae, os investigadores identificaron características clave e adaptacións que contribúen ao desenvolvemento da ecolocalización.

Dentro da colección de fósiles descubríronse dúas especies antigas pertencentes ao xénero Xenorophus, entre elas unha especie descoñecida. Estas criaturas viviron nas augas que rodean o leste de América do Norte fai aproximadamente 25 a 30 millóns de anos. A pesar de ter dentes semellantes aos molares, semellaban outros golfiños modernos e tiñan aproximadamente a mesma lonxitude que os golfiños mulares comúns.

O estudo centrouse nas semellanzas entre os antigos Xenorophus e os seus modernos parentes ecolocalizadores, especialmente nas estruturas das súas mandíbulas e arredor dos seus orificios. Descubriuse que, como os seus descendentes, os Xenorophus tiñan asimetría no cranio preto do orificio. Esta asimetría do cranio é crucial para producir sons agudos, un compoñente clave da ecolocalización.

Ademais, os investigadores descubriron que Xenorophus tiña unha curva do fociño distinta, o que provocou un desprazamento e torsión cara á esquerda. Estudos anteriores indicaron que esta estrutura podería afectar a colocación da graxa na mandíbula inferior. Nas baleas e golfiños modernos, esta estrutura facilita a condución das ondas sonoras cara ao oído interno, permitindo a audición direccional.

Aínda que os Xenorophus quizais non fosen tan hábiles como os seus homólogos modernos para producir e escoitar sons agudos, a súa estrutura do fociño representa unha etapa de transición significativa na evolución da ecolocalización. Os investigadores cren que estudar a asimetría e a curva do fociño en Xenorophus contribuirá a comprender mellor como as baleas e os golfiños desenvolveron as súas capacidades de ecolocalización.

Este estudo subliña a importancia da asimetría na evolución e destaca a necesidade de investigar esta característica nos fósiles. A asimetría non debe descartarse como variación individual ou distorsión xeolóxica, senón que debe examinarse detidamente como unha adaptación a diferentes ambientes.

O equipo de investigación pretende explorar aínda máis a curva do fociño noutros odontocetos para determinar o alcance da súa prevalencia. Os seus descubrimentos foron publicados na revista Diversity.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que é a ecolocalización?

A ecolocalización é un sistema sensorial que determinados animais, como as baleas dentadas e os golfiños, utilizan para navegar, comunicarse e localizar presas. Implica emitir sons agudos e escoitar os ecos que regresan despois de rebotar en obxectos do medio.

P: Que é a asimetría no contexto dos cranios de baleas e golfiños?

A asimetría refírese á falta de simetría espello na estrutura dun organismo. No caso dos cráneos de baleas e golfiños, a asimetría preto do soplo xoga un papel crucial na súa capacidade de producir e escoitar sons agudos utilizados para a ecolocalización.

P: Como contribuíu o estudo á nosa comprensión da evolución das baleas e dos golfiños?

O estudo analizou fósiles da extinta familia Xenorophidae e identificou características clave que proporcionan información sobre a evolución da ecolocalización. Ao estudar a asimetría e a curva do fociño distinto en Xenorophus, os investigadores conseguiron unha mellor comprensión das adaptacións necesarias para o desenvolvemento das habilidades de ecolocalización nas baleas e golfiños modernos.

P: Por que é importante a asimetría na evolución?

A asimetría é un aspecto importante da historia evolutiva xa que reflicte as adaptacións a diferentes ambientes. O estudo destaca a importancia de investigar a asimetría nos fósiles en lugar de descartala como mera variación ou distorsión xeolóxica.

P: Que son os odontocetos?

Os odontocetos son unha suborde dos cetáceos que inclúe baleas dentadas, golfiños e marsopas. Son coñecidos polas súas capacidades de ecolocalización e características distintas, como a asimetría no cranio preto do orificio de ventilación.