Definicións:

Preservar a biodiversidade: unha chamada á acción

Nunha carta convincente para o Día Mundial do Hábitat 2023, Niccolò Calandri, CEO de 3Bee, subliña a importancia de preservar a biodiversidade e a necesidade dunha acción inmediata. A biodiversidade descríbese como a alma vital do noso planeta, esencial para a resiliencia climática e a supervivencia da existencia humana. A perda de biodiversidade é vista como unha das emerxencias máis urxentes do noso tempo.

Unha das iniciativas fundamentais mencionadas na carta é o proxecto “Oases de biodiversidade” de 3Bee, que ten como obxectivo rexenerar 10,000 áreas de baixa biodiversidade en toda Europa. Este proxecto utiliza tecnoloxía para reintroducir flora nativa e crear refuxios para polinizadores, cun impacto rastreable e medible. O obxectivo é aliñar as accións coa preservación da biodiversidade.

A carta de Calandri faise eco do chamamento á acción do recoñecido biólogo EO Wilson, que avoga pola restauración do 50% dos hábitats naturais da Terra. Anima a individuos, organizacións e empresas a unirse a 3Bee para ampliar a mensaxe de preservación da biodiversidade. O esforzo colectivo é fundamental para levar a biodiversidade ao primeiro plano e garantir un futuro sostible para o noso planeta.

Para crear conciencia, 3Bee lanzou dúas campañas chamadas "Voices from the Oases" en Milán, Italia e "Siehst du mich jetzt?" en Berlín, Alemaña. Estas campañas pretenden chegar ao maior número de persoas posible e destacar a importancia da protección da biodiversidade.

En conclusión, a carta de Calandri serve como un grito de guerra pola preservación da biodiversidade. Destaca o papel crítico da biodiversidade para manter a resiliencia do noso planeta e destaca a urxencia de tomar accións tanxibles. A través de iniciativas como os "Oases de biodiversidade", 3Bee está a liderar a carga, e está claro que son necesarios esforzos unidos para protexer a biodiversidade do noso planeta para o benestar das xeracións actuais e futuras.

Fontes:

– Niccolò Calandri, CEO de 3Bee

– EO Wilson, biólogo

– Biodiversidade: A variedade e variabilidade da vida na Terra. Abarca a diversidade de especies, a súa variación xenética e os ecosistemas nos que viven.

– Resiliencia climática: a capacidade dun ecosistema ou comunidade para resistir e recuperarse dos impactos do cambio climático.

– Polinizadores: animais como abellas, bolboretas e aves que xogan un papel crucial na reprodución das plantas con flores ao transferir o pole dunha flor a outra. Estes polinizadores son esenciais para a produción de froitas, verduras e sementes.

