5 asteroides que se achegan á Terra: tamaño, velocidade e distancia revelados

A NASA identificou cinco asteroides que se están dirixindo na actualidade cara á Terra e que se achegarán nos próximos días. Estes asteroides varían en tamaño e velocidade, sendo un deles case tan grande como un edificio. Aquí tes os detalles clave de cada unha destas rochas espaciais.

Asteroide 2023 SN1: Este asteroide, cunha anchura de 15 pés, está actualmente camiño da Terra e pasará moi preto o 20 de setembro. Viaxa a unha velocidade de 58,306 quilómetros por hora. A aproximación máis próxima deste asteroide será de só 332,000 quilómetros, o que está aínda máis preto que a distancia á Lúa.

Asteroide 2023 RP9: Cun ancho aproximado de 90 pés, o asteroide 2023 RP9 tamén se dirixe á Terra e terá a súa aproximación máis próxima o 20 de setembro. Móvese a unha velocidade notable de 47,678 quilómetros por hora e perderá a Terra en só 881,000 quilómetros.

Os tres asteroides restantes non foron descritos individualmente no artigo fonte, pero é probable que teñan características similares en termos de tamaño, velocidade e proximidade á Terra.

Estas aproximacións próximas dos asteroides serven como recordatorio da constante vixilancia necesaria para controlar os obxectos espaciais que teñen posibilidades de achegarse ao noso planeta. A NASA e outras axencias espaciais de todo o mundo seguen continuamente asteroides e outros corpos celestes para garantir unha detección precoz e posibles estratexias de mitigación se é necesario.

É importante ter en conta que, aínda que estes asteroides están a achegarse relativamente preto da Terra, actualmente non hai motivos de preocupación xa que as súas traxectorias calculadas non mostran ningunha ameaza significativa de colisión. Estes encontros ofrecen valiosas oportunidades para que os científicos estuden de preto estas rochas espaciais e melloren a nosa comprensión da súa composición e comportamento.

