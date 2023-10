Observando a Lúa, Venus, Xúpiter e Saturno no ceo

Este artigo ofrece un resumo dos eventos actuais do ceo, incluíndo as posicións e movementos de Venus, Xúpiter e Saturno.

No ceo da mañá pódese ver a brillante Venus no leste-sueste antes do amencer. Actualmente atópase no seu intervalo máximo de subida antes da saída do sol, que se prolongará ata o 6 de novembro. Unha hora antes do amencer, Venus está a máis de 30° sobre o horizonte leste-sueste e desprázase cara ao leste fronte á constelación de Leo. Está situada a menos de 20° á parte inferior esquerda de Regulus, a estrela máis brillante de Leo. Non obstante, debido á presenza dunha lúa brillante no ceo, esta pode ser a última mañá durante máis dunha semana para ver as estrelas de Leo sen a axuda de prismáticos.

Xúpiter, pola súa banda, pódese atopar no ceo occidental, a menos de 20° arriba e a máis de 125° de Venus. A brecha entre Venus e Xúpiter segue aumentando cada día. Cando a separación alcance os 180°, Xúpiter poñerase mentres Venus sube. Isto ocorrerá o 10 de decembro. Despois, Xúpiter poñerase antes de que Venus suba.

No ceo da noite, Saturno é visible sobre o horizonte sur-sueste despois do solpor. Non é tan brillante como Venus ou Xúpiter, pero segue sendo un dos corpos estrelados máis brillantes do ceo. Saturno pódese atopar a uns 30° sobre o horizonte e está aproximadamente a 20° por riba da estrela Fomalhaut.

Durante a noite, Xúpiter, Saturno e a Lúa aparecerán máis cara ao oeste debido á rotación da Terra. Saturno estará no ceo austral menos de tres horas despois do solpor e poñerase máis dunha hora antes de que Venus saia. Xúpiter estará no sueste cando se achegue a medianoite e volverá ser visible no ceo occidental antes do amencer.

Observar a lúa, Venus, Xúpiter e Saturno no ceo pode proporcionar unha experiencia celeste fascinante. Non perdas a oportunidade de presenciar estes fermosos corpos celestes mentres se moven e interactúan no ceo nocturno.

