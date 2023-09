A beleza de Venus, a Lúa e Regulus no ceo da mañá

Esta mañá, os observadores do ceo tiveron unha impresionante exhibición cando Venus, a lúa crecente e a estrela Regulus reuníronse no ceo oriental antes do amencer. Venus e Saturno tamén están en oposición, o que significa que están a 180° de distancia no ceo. Non obstante, aínda que Venus é o suficientemente brillante como para brillar a través da néboa preto do horizonte, a visibilidade de Saturno vese moi afectada.

Venus, a raíña do ceo da mañá, brilla intensamente a uns 30° sobre o horizonte, eclipsando todos os corpos estrelados do ceo. Pódese confundir facilmente coas luces dun avión debido ao seu brillo. Regulus, a estrela máis brillante de Leo, está a 2.4° na parte superior esquerda de Venus. Esta mañá, a lúa estaba iluminada nun 16% e apareceu 5.9° na parte superior esquerda de Venus. O brillo terrestre, a luz solar reflectida polos océanos, as nubes e a terra da Terra, iluminaba suavemente a porción nocturna da lúa.

Estes encontros de Venus, a lúa e Regulus son bastante frecuentes nos próximos anos. En 2024, encaixarán nun círculo de 2.6° de diámetro no ceo nocturno. O 5 de agosto dese ano, Venus estará a menos de 5° sobre o horizonte aos trinta minutos despois do solpor.

En 2025, o 19 de setembro, os tres corpos celestes encaixarán nun círculo de só 1.3 ° de diámetro, creando unha vista impresionante. Ao ano seguinte, o 16 de xullo, encaixaranse nun círculo de 7.8°, estendéndose máis aló do campo de visión dos prismáticos.

No ceo da noite, Marte non é visible, mentres que Saturno aparece no ceo do sueste aproximadamente unha hora despois do solpor. Xúpiter sobe uns 68 minutos despois do anoitecer e pódese ver no leste-nordeste unha hora máis tarde.

Sempre é unha delicia presenciar estas reunións celestes e lembrar a beleza e inmensidade do noso universo.

