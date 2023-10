Novas perspectivas sobre o vidro romano antigo descobren o potencial dos cristais fotónicos

By

Os científicos fixeron un descubrimento notable en varios xacementos arqueolóxicos e de construción romanos antigos. Descubriuse que fragmentos de antigos vasos de vidro romanos, que foron enterrados baixo a terra durante séculos, posúen un potencial tecnolóxico moderno único. Estes fragmentos de vidro, coñecidos polas súas abraiantes cores iridiscentes, conteñen en realidade cristais fotónicos que poden producir efectos ópticos filtrando e reflectindo a luz.

Os cristais fotónicos son nanoestruturas con disposicións ordenadas de átomos que poden crear unha coloración iridiscente. Atópanse en varios animais e tamén foron deseñados artificialmente para unha ampla gama de aplicacións. Non obstante, a presenza de cristais fotónicos en fragmentos de vidro romanos antigos non era algo que o equipo de investigación anticipou inicialmente.

O descubrimento foi feito polos profesores de enxeñería Fiorenzo Omenetto e Giulia Guidetti no Silklab da Universidade de Tufts. A estrutura molecular destes pequenos fragmentos de vidro reordena ao longo de miles de anos, dando lugar á formación de cristais fotónicos. As estruturas atómicas e minerais únicas dos fragmentos de vidro foron xeradas pola exposición a condicións ambientais, como cambios no pH e variacións nas augas subterráneas.

O equipo de investigación bautizou con cariño un fragmento de vidro especialmente cativador "Wow glass" debido ao seu aspecto brillante. Este fragmento foi recuperado nun xacemento preto da actual Aquileia, Italia, unha antiga cidade romana. A microscopía electrónica de varrido revelou a composición estrutural e a análise elemental do vidro.

A pátina espellada dourada no exterior do vidro atribúese á formación de pilas de Bragg, que son capas de sílice con densidades alternas. O equipo cre que esta formación é o resultado de procesos de corrosión e reconstrución impulsados ​​polo solo, os minerais, a auga da choiva e outros factores. As capas de material cristalino están incriblemente ordenadas e consisten en centos de capas alternas de sílice e minerais.

Estes achados abren posibilidades para replicar e acelerar o crecemento de materiais ópticos no laboratorio. En lugar de ter que fabricalos, os investigadores poden ser capaces de cultivar estes materiais utilizando procesos similares que ocorren de forma natural en fragmentos de vidro romanos antigos.

En xeral, este avance arroxa unha nova luz sobre o antigo vidro romano e o seu potencial tecnolóxico sen explotar. O estudo, "Os cristais fotónicos construídos polo tempo en vidro romano antigo", publicouse en Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Que son os cristais fotónicos?

Os cristais fotónicos son nanoestruturas que posúen disposicións ordenadas de átomos, o que resulta en efectos ópticos únicos. Poden filtrar e reflectir a luz, producindo unha cor iridiscente. Estes cristais atópanse na natureza en varios animais e tamén foron deseñados artificialmente para unha ampla gama de aplicacións.

Cal é o significado dos cristais fotónicos atopados no vidro romano antigo?

O descubrimento de cristais fotónicos en fragmentos de vidro romanos antigos proporciona unha visión do potencial tecnolóxico único destes artefactos. Desvela a formación natural de materiais ópticos ao longo do tempo, que poderían ser replicadas e aceleradas no laboratorio. Isto abre posibilidades para o cultivo de materiais ópticos en lugar de depender só dos procesos de fabricación.

Como se formaron os cristais fotónicos sobre os fragmentos de vidro romanos da antiga?

Crese que a formación de cristais fotónicos nos fragmentos de vidro é o resultado de procesos de corrosión e reconstrución. Os cambios nas condicións ambientais, como o pH e as variacións das augas subterráneas, xunto coa presenza de solo e minerais, contribuíron á difusión e á corrosión cíclica da sílice no vidro. As capas resultantes de material cristalino están incriblemente ordenadas e consisten en capas alternas de sílice e minerais.