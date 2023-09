A araña fósil xigante recentemente descuberta arroxa luz sobre a extinción da araña

Un equipo de científicos australianos liderado polo Museo Australiano e a Universidade de Nova Gales do Sur fixo un descubrimento innovador: unha araña fósil xigante que pertence á familia das arañas trampa con patas de cepillo. Chamado Megamonodontium mccluskyi, este fósil é o primeiro deste tipo que se atopou, engadindo información valiosa sobre a historia evolutiva das arañas.

Os científicos estiman que o fósil ten entre 11 e 16 millóns de anos de antigüidade, e foi descuberto en McGraths Flat, NSW, un xacemento fósil coñecido pola súa rocha rica en ferro chamada goethite. O fósil de araña pertence á familia Barychelidae e é cinco veces máis grande que o xénero vivo Monodontium, unha araña trampilla.

Segundo o doutor Matthew McCurry, paleontólogo da Universidade de Nova Gales do Sur, este descubrimento enche unha lagoa importante na nosa comprensión do pasado das arañas e proporciona nova información sobre a súa extinción. Explica que o parente vivo máis próximo deste fósil atópase en bosques húmidos que van desde Singapur ata Papúa Nova Guinea, o que suxire que o grupo ocupou no seu día ambientes similares na Australia continental. Non obstante, a medida que Australia se tornou máis árida, esta especie de araña probablemente se extinguiu.

O doutor Robert Raven, aracnólogo do Museo de Queensland e autor supervisor do estudo, subliña a importancia deste descubrimento. Non só é a araña fosilizada máis grande atopada en Australia, senón que tamén é o primeiro fósil da familia Barychelidae atopado en todo o mundo. Esta rareza á hora de atopar fósiles de araña pódese atribuír ao seu comportamento de pasar a maior parte do seu tempo dentro de madrigueras, o que lles impide atoparse no ambiente axeitado para a fosilización.

Os fósiles de McGraths Flat foron examinados meticulosamente mediante microscopía electrónica de varrido, o que permitiu aos científicos estudar os intrincados detalles das garras, as patas e o corpo da araña. Esta análise revelou estruturas parecidas a pelos chamadas setas, que cumpren unha variedade de funcións, como detectar produtos químicos, detectar vibracións, defenderse contra ameazas e mesmo producir sons.

Este descubrimento innovador non só amplía o noso coñecemento sobre os fósiles de arañas de Australia, senón que tamén proporciona información valiosa sobre a extinción das especies de arañas. Con máis exploración e investigación, os científicos esperan descubrir máis sobre a historia evolutiva e os misterios destas fascinantes criaturas.

Referencia do xornal:

Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven. Unha gran araña trampilla con patas de cepillo (Mygalomorphae: Barychelidae) do Mioceno de Australia. Revista Zoolóxica da Sociedade Linneana. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad100

Fontes:

- Museo Australiano

- Universidade de Nova Gales do Sur

- Museo de Queensland