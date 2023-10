O enorme tamaño dunha tormenta de 14,300 anos recentemente descuberto

Nun descubrimento emocionante, os científicos atoparon evidencias dunha tormenta masiva que ocorreu hai aproximadamente 14,300 anos. Esta tormenta, que agora é a maior tormenta rexistrada, descubriuse que ten aproximadamente o dobre do tamaño das tormentas poderosas previamente identificadas.

Coñecidos como os eventos de Miyake, crese que estas tormentas antigas foron moito máis enormes que calquera cousa experimentada nos últimos tempos. Estímase que a tormenta recentemente descuberta, en particular, tivo unha orde de magnitude enteira maior en tamaño en comparación coas tormentas anteriores.

Para descubrir esta información, os investigadores realizaron un estudo no que participaron expertos do Reino Unido, Francia e a República Checa. Centraron a súa investigación no sur dos Alpes franceses, concretamente no río Drouzet e as súas marxes erosionadas.

Para medir os niveis de radiocarbono e determinar a idade da tormenta, os científicos examinaron árbores antigas atopadas nas ribeiras erosionadas. Ao analizar as árbores conservadas, puideron confirmar a ocorrencia do temporal de 14,300 anos de antigüidade e estimar o seu enorme tamaño.

Este descubrimento arroxa unha nova luz sobre os fenómenos meteorolóxicos extremos que tiveron lugar hai miles de anos. Comprender o tamaño e a intensidade destas tormentas proporciona unha información valiosa sobre os antigos patróns climáticos da Terra e o impacto potencial das condicións meteorolóxicas extremas futuras.

Cabe sinalar que a datación por radiocarbono é un método empregado para determinar a idade dos materiais orgánicos, como as árbores, mediante o exame da desintegración dos isótopos de carbono radioactivo presentes neles.

En xeral, este estudo innovador mostra o poder da investigación científica para descubrir fenómenos climáticos antigos. Ao estudar as probas do pasado, os investigadores poden mellorar a nosa comprensión da historia xeolóxica e atmosférica da Terra, así como as súas posibles implicacións para o futuro.

