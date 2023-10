Os aneis de árbores antigos revelan unha colosal tormenta solar hai 14,300 anos

By

Un descubrimento innovador realizado por un equipo internacional de científicos revelou un pico colosal nos niveis de radiocarbono hai aproximadamente 14,300 anos, arroxando luz sobre a maior tormenta solar xamais identificada. A investigación, detallada na publicación "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences", implicou medir os niveis de radiocarbono en aneis de árbores antigos atopados nos Alpes franceses.

Ao examinar aneis individuais de árbores, os investigadores puideron identificar un notable pico de radiocarbono que se remonta a 14,300 anos. O pico, causado por unha inmensa tormenta solar que descargou unha cantidade significativa de partículas enerxéticas na atmosfera terrestre, comparouse coas medicións de berilio obtidas dos núcleos de xeo de Groenlandia.

O estudo identificou esta tormenta solar recentemente descuberta como a máis grande do seu tipo, superando os eventos previamente identificados o dobre do seu tamaño. Estas tormentas solares, coñecidas como eventos de Miyake, ocorreron nove veces nos últimos 15,000 anos pero nunca foron observadas directamente.

Os resultados desta investigación suscitaron preocupacións sobre o potencial impacto catastrófico de tormentas solares similares na nosa sociedade tecnolóxica moderna. Edouard Bard, autor principal do estudo, destacou a conexión entre os eventos solares extremos e a produción de radiocarbono, facendo fincapé nas devastadoras consecuencias que estas tormentas poden ter sobre infraestruturas modernas como as telecomunicacións, os sistemas de satélites e as redes eléctricas.

Tim Heaton, profesor de Estatística Aplicada da Universidade de Leeds, subliñou o potencial de danos permanentes nos transformadores das redes eléctricas, os satélites de navegación e comunicación, e o aumento dos riscos de radiación para os astronautas durante as supertormentas.

Comprender e predicir eventos solares extremos é crucial para salvagardar a infraestrutura de comunicación e enerxía da Terra. A pesar dos avances na observación solar, aínda queda moito por aprender sobre o comportamento do sol, as causas destas tormentas e a súa previsibilidade.

O descubrimento de árbores ben conservadas facilitado pola dendrocronoloxía non só proporciona información sobre os cambios ambientais pasados, senón que tamén ofrece unha liña temporal descoñecida da actividade solar. Subliña a urxencia de comprender os riscos que representan para a sociedade moderna as tormentas solares extremas e destaca a necesidade de seguir investigando neste campo.

Fontes:

- Phys.org

– “Transaccións filosóficas da Royal Society A: Ciencias Matemáticas Físicas e da Enxeñaría”