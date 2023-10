Científicos observan un diaño de po masivo en Marte

Os científicos fixeron recentemente un incrible descubrimento en Marte coa axuda do rover Perseverance da NASA. Observaron un enorme torbellino de preto de dous quilómetros de altura, coñecido como un diaño de po, movéndose pola paisaxe marciana.

O diaño do po foi observado nas imaxes capturadas polo rover o 30 de agosto mentres atravesaba Thorofare Ridge. A parte inferior do remuíño puido verse movéndose de leste a oeste a unha velocidade de aproximadamente 12 millas por hora. Os investigadores da misión analizaron os datos das imaxes e determinaron que o diaño do po estaba situado a uns catro quilómetros (2.5 millas) da posición do rover.

Segundo os seus cálculos, os científicos estimaron que o ancho do diaño do po era duns 60 metros (200 pés). Aínda que só os 118 metros inferiores (387 pés) do vórtice remolino eran visibles no marco da cámara, puideron estimar a súa altura total.

Os diaños de po son remuíños formados por po e aire que se producen tanto na Terra como en Marte. Son creados polo quecemento da superficie, o que resulta no movemento ascendente do aire. En Marte, estes fenómenos atmosféricos obsérvanse habitualmente e poden alcanzar alturas impresionantes.

Este descubrimento é significativo para os científicos que estudan o ambiente marciano, xa que proporciona información valiosa sobre a dinámica atmosférica do planeta. Ao estudar estes diaños de po, os investigadores poden comprender mellor os procesos en xogo e obter unha comprensión máis profunda do clima e os patróns meteorolóxicos de Marte.

En xeral, esta observación serve como recordatorio dos incribles descubrimentos científicos que se están a facer en Marte e destaca a importancia da continua exploración do noso planeta veciño.

