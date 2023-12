O futuro da exploración espacial da India: Gaganyaan ocupa un lugar central

By

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) puxo o seu obxectivo nunha ambiciosa serie de misións, coa prioridade Gaganyaan, o primeiro voo espacial humano da India. O presidente da ISRO, S Somanath, fixo fincapé na dedicación da axencia a este proxecto innovador durante o recente Parlamento de Enerxía Global de 2023 en Calcuta.

O obxectivo principal de Gaganyaan é lanzar seres humanos ao espazo, colocándoos nunha órbita terrestre baixa a unha altitude de 400 quilómetros para unha misión de tres días. Esta fazaña extraordinaria, prevista para 2025, significa a entrada da India no grupo de elite de nacións capaces de viaxar no espazo tripulado.

O presidente de ISRO tamén presentou o seu plan estratéxico para establecer a propia estación espacial da India. A axencia pretende construír o módulo inicial para 2028 e completar o proxecto para 2035. Esta iniciativa con visión de futuro aliña a visión do primeiro ministro Narendra Modi para unha estación espacial india e unha misión tripulada á Lúa para 2040.

Nunha colaboración notable, Bill Nelson, administrador da NASA, anunciou que a axencia espacial dos Estados Unidos axudará na formación dun astronauta indio a finais de 2024. Esta asociación subliña a crecente cooperación e intercambio de coñecementos entre as dúas nacións espaciais.

Os próximos proxectos de ISRO non rematan con Gaganyaan e a estación espacial. Aditya L1, a primeira misión espacial da India dedicada a estudar o sol, achégase ao seu destino. Para o 7 de xaneiro, espérase que chegue ao punto de Lagrange 1 (L1), a uns 1.5 millóns de quilómetros da Terra. Este posicionamento estratéxico permitirá que Aditya L1 observe o sol continuamente sen ser interrompido por eclipses.

O recente éxito de Chandrayaan-3, a misión lunar da India, alimentou aínda máis o entusiasmo da nación pola exploración espacial. A India converteuse no cuarto país en lograr un alunizaxe exitoso e no primeiro en aterrar na rexión lunar do sur. Somanath subliñou con orgullo que a India confiaba só na súa propia destreza científica e de enxeñería para desenvolver a nave espacial e o plan de misión.

Durante o Parlamento Global da Enerxía, o presidente da ISRO, S Somanath, foi honrado co Premio á Excelencia do Gobernador polo Gobernador de Bengala Occidental, CV Ananda Bose. Este recoñecemento non só celebra o liderado de Somanath, senón que tamén recoñece os notables logros da axencia espacial india.

Mentres a India se aventura en novas fronteiras da exploración espacial, a incomparable dedicación, innovación e autosuficiencia de ISRO sitúan ao país como unha forza formidable na comunidade espacial global.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é Gaganyaan?

Gaganyaan é o primeiro programa de voos espaciais humanos da India destinado a lanzar astronautas ao espazo e colocalos nunha órbita terrestre baixa para unha misión de tres días.

2. Cales son os plans de futuro de ISRO?

Os plans futuros de ISRO inclúen establecer a estación espacial da India para 2035 e realizar unha misión tripulada á Lúa para 2040.

3. Que é Aditya L1?

Aditya L1 é a primeira misión espacial da India deseñada para estudar o sol. Situarase no punto 1 de Lagrange (L1), a uns 1.5 millóns de quilómetros da Terra, o que permitirá observacións ininterrompidas do sol.

4. Que é Chandrayaan-3?

Chandrayaan-3 é a misión lunar da India, que fixo aterrar con éxito unha nave espacial na rexión sur da Lúa, convertendo a India no cuarto país en lograr un pouso suave na Lúa.

