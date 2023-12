Un novo estudo revela a disparidade na perda de enerxía a chorro dentro do plasma de quark-gluóns

Un estudo recente realizado por científicos do Large Hadron Collider arroxou luz sobre as complexas interaccións entre quarks enerxéticos, gluóns e o plasma quark-gluón (QGP). Os descubrimentos suxiren que os chorros con diferentes subestruturas experimentan diferentes niveis de perda de enerxía mentres atravesan o QGP.

Utilizando os datos de colisións recollidos polo experimento ATLAS, os investigadores puideron medir a perda de enerxía dos chorros con estruturas estreitas e anchas dentro do QGP. Os resultados proporcionan probas cruciales que confirman a hipótese da decoherencia, que propón que os chorros con ángulos de apertura máis amplos perden máis enerxía de forma "incoherente" en comparación cos chorros estreitos.

Para realizar esta análise, os científicos empregaron un algoritmo que combinaba información de varios subdetectores no detector ATLAS, permitindo unha comprensión precisa da estrutura interna dos chorros no ambiente denso de colisións de ións pesados. A investigación indica que o ángulo de apertura dun chorro serve como un factor significativo para determinar a extensión da perda de enerxía dentro do QGP.

Ademais, o estudo revelou que o QGP non modifica a subestrutura dura dun chorro que pasa por el, senón que suprime preferentemente os chorros con subestruturas máis anchas. Este aspecto dos achados destaca a importancia do ángulo crítico na primeira división dura dun chorro, máis aló da cal a perda de enerxía prodúcese independentemente de emisores separados.

Os resultados do estudo achegan información valiosa para comprender as propiedades e o comportamento do plasma de quark-gluóns. Ao recrear condicións extremas similares ás inmediatamente posteriores ao Big Bang, os científicos poden obter unha comprensión máis profunda das primeiras etapas do universo. Os resultados desta investigación probablemente axudarán a avanzar no campo da física nuclear e na nosa comprensión das forzas fundamentais que rexen o noso universo.

