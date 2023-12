Bidh Zelda Fan a’ cruthachadh film Godzilla air leth a’ cleachdadh deòir na rìoghachd

Tha neach-leantainn tàlantach agus dealasach film air crìochan cruthachalachd a phutadh taobh a-staigh The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tha neach-cleachdaidh Twitter @sumoguri2323 air film goirid drùidhteach a chruthachadh gu tur taobh a-staigh a’ gheama, anns nach eil gin ach an Godzilla suaicheanta. Tha am bhidio drùidhteach seo a’ taisbeanadh sgilean ealanta an neach-leantainn agus a’ soilleireachadh a’ chomas gun chrìoch a tha meacanaig ciùird Tears of the Kingdom a’ tabhann.

Tha am bhidio, a tha air mòran aire a tharraing, a 'toirt seachad cur-seachad inntinneach de Godzilla a' cleachdadh stuthan agus innealan Zonai. Tha an kaiju, leis an ainm Zonai Zilla, air a thoirt beò gu sàr-mhath tro bhith a’ cleachdadh comas Ultrahand an neach-leantainn. Le ceòl air a thaghadh gu faiceallach agus buadhan fuaim, chithear Zonai Zilla a’ caismeachd tro Bhaile Lurelin, a’ fàgail sgrios às a dhèidh. Bidh tancaichean a’ feuchainn ri cuir an-aghaidh a’ chreutair borb, ach tha na h-oidhirpean aca dìomhain fhad ‘s a tha teine ​​​​a’ sruthadh sìos air a ’bhaile mhì-fhortanach. Tha an cruthachalachd, an cinematography, agus an deasachadh a tha air an taisbeanadh san fhilm ghoirid seo air leth iongantach.

Tha an ùmhlachd seo do fhilmichean clasaigeach Toho Godzilla a’ tighinn aig àm inntinneach dha luchd-dealasach kaiju. Le sgaoileadh o chionn ghoirid den t-sreath MonterVerse aig Apple TV + Monarch: Legacy of Monsters agus a’ chiad sealladh eadar-nàiseanta de Godzilla Minus One a tha ri thighinn, tha luchd-leantainn a’ feitheamh gu dùrachdach ri Godzilla x Kong: An Ìmpireachd Ùr a leigeil ma sgaoil an ath-bhliadhna. Tha Uirsgeul Zelda: Tears of the Kingdom, air an làimh eile, air aithne airidh a chosnadh aig na Duaisean Gèam a tha ri thighinn, a’ faighinn ainmeachadh airson Gèam na Bliadhna agus Gèam Gnìomh / Dàn-thuras as Fheàrr.

Tha cruthachadh iongantach @sumoguri2323 na theisteanas air an dìoghras agus an tàlant taobh a-staigh na coimhearsnachd cluichidh. Tha e a’ taisbeanadh na cothroman gun chrìoch taobh a-staigh meacanaig ciùird Tears of the Kingdom agus a’ toirt sealladh ùr air comas a’ gheama airson sgeulachdas agus cruthachalachd. Faodaidh luchd-leantainn agus daoine ùra le chèile meas a bhith aca air an dealas agus an sgil iongantach a chaidh a-steach gu bhith a’ cruthachadh am film sònraichte Godzilla seo taobh a-staigh cruinne-cè Zelda.

