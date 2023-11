Sìobhaltachd Innseanach teachdail a’ tighinn beò: Indus Battle Royale a’ tòiseachadh ann an Fortnite

Tha cluicheadairean Fortnite air feadh an t-saoghail gu bhith a’ tòiseachadh air cuairt-dànachd ùr inntinneach agus iad gam bogadh fhèin ann an raon beothail Indus, a’ chiad gheama blàir blàir a chaidh a dhèanamh a-riamh anns na h-Innseachan. Air a leasachadh leis an stiùidio SuperGaming stèidhichte ann am Pune, tha Indus a’ faighinn brosnachadh bho shìobhaltachd Innseanach, a’ tabhann eòlas tar-àrd-ùrlar dha cluicheadairean gun samhail.

Chan e dìreach port a th’ ann an Indus ann an Fortnite ach eòlas sònraichte leis fhèin air a dhealbhadh gu faiceallach a-mhàin airson luchd-cleachdaidh macOS agus PC. Faodaidh cluicheadairean a bhith an dùil a dhol an sàs ann an làn gheama Indus, a’ nochdadh an t-suidheachadh buannachadh tarraingeach le fòcas air a’ ghoireas chumhachdach ris an canar Cosmium. Bidh a bhith a’ gleidheadh ​​a’ ghoireis seo air a’ mhapa na phrìomh dhòigh air buaidh, a’ fosgladh ro-innleachdan inntinneach agus dian-chluiche.

Ged nach deach ceann-latha sgaoilidh oifigeil airson Indus ann an Fortnite fhoillseachadh fhathast, faodaidh luchd-dealasach geamannan a bhith an dùil gun tèid beta dùinte Android a chuir air bhog de royale blàr Indus leis fhèin rè seusan nan saor-làithean. Tha an geama mu thràth fosgailte airson ro-chlàradh air a’ Play Store agus tha e air 5 millean ro-chlàradh iongantach a chruinneachadh.

Is e taobh inntinneach a th’ ann gun deach susbaint Indus airson Fortnite a leasachadh le sgioba iongantach de dhithis bhoireannach taobh a-staigh frèam-ama drùidhteach de dìreach 27 latha. A dh ’aindeoin dìth eòlas ro-làimh ann an leasachadh geama, shoirbhich leotha gu soirbheachail le Epic Games’ Deasaiche Unreal airson Fortnite (UEFN) gus eòlas tarraingeach is bogaidh a chruthachadh. Tha an amalachadh seo na raon deuchainn airson SuperGaming gus fios air ais luachmhor a chruinneachadh bho luchd-èisteachd bhon taobh a-muigh, a’ toirt cothrom dhaibh an eòlas cluichidh ùrachadh mar ullachadh airson Indus a chuir air bhog gu h-oifigeil.

Tha Indus Battle Royale Mobile na sheasamh mar aon de na geamannan “dèanta anns na h-Innseachan” ris an robh dùil, a ’frithealadh measgachadh de eileamaidean teachdail le cùl-raon seann Ghleann Indus. Le bhith a’ measgachadh an àm a dh’ fhalbh agus an àm ri teachd, bidh Indus a’ toirt a-steach caractaran mar Rana, Sir Taj, Arya, agus Adya - air am brosnachadh le rèis Yaksha agus ris an canar miotas-eòlaichean taobh a-staigh saoghal Indus. Rannsaich mapa tarraingeach a’ gheama, Virlok, a tha a’ tabhann dealbh ùr-nodha de na h-Innseachan, fhad ‘s a bheir thu uidheamachd dhut fhèin le raon de bhuill-airm teachdail, a’ toirt a-steach an raidhfil snaidhpear cumhachdach Vantage, A27 Locust, agus raidhfil toraidh àrd-mhilleadh SFR-4. Tha Indus co-chòrdail ri raon farsaing de fhònaichean sgairteil Android agus iOS, a’ toirt cuireadh do chluicheadairean an eòlas aca a phearsanachadh tro cheannach inntinneach in-app.

Dèan deiseil airson tòiseachadh air turas inntinneach fhad ‘s a thèid thu a-steach do choimhearsnachd chruinneil Fortnite ann a bhith a’ sgrùdadh saoghal iongantach Indus. Cum sùil air airson barrachd ùrachaidhean agus ullaich airson eòlas cluich mar nach robh riamh roimhe.

Ceistean Cumanta

1. Dè na h-àrd-chabhsairean air am bi Indus rim faighinn?

Bidh Indus ri fhaighinn air àrd-ùrlaran macOS, PC, Android agus iOS.

2. Cuin a thèid an sgaoileadh oifigeil de Indus ann an Fortnite a chumail?

Cha deach an ceann-latha sgaoilidh oifigeil airson Indus ann an Fortnite ainmeachadh fhathast. Ach, tha dùil ri cur air bhog beta dùinte Android rè seusan nan saor-làithean.

3. Cò leasaich Indus?

Chaidh Indus a leasachadh le SuperGaming, stiùidio stèidhichte ann am Pune.

4. Am faod mi ro-chlàradh airson Indus air a' Play Store?

Tha, tha an geama fosgailte an-dràsta airson ro-chlàradh air a’ Play Store.

5. Cia mheud ro-chlàradh a tha Indus air a chruinneachadh gu ruige seo?

Tha Indus air còrr air 5 millean ro-chlàradh fhaighinn.